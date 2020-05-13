Главные новости дня. «Локомотив» на этой неделе должен объявить об уходе Семина, «Милан» заинтересован в Дзюбе

Calciomercato: «Милан» заинтересован в трансфере Дзюбы.

Baza: «Аэрофлот» отказался спонсировать РФС и ЦСКА, но сохранил партнерство с «Манчестер Юнайтед».

«Чемпионат»: «Динамо» в ближайшее время подпишет двух игроков «Енисея».

«СЭ»: Шюррле не сыграет за «Спартак» в текущем сезоне, даже если РПЛ возобновят.

Арустамян: «Локомотив» объявит об уходе Семина в течение двух дней».

Семак должен подписать новый контракт с «Зенитом», как только решится судьба сезона.

Серия А возобновится 13 июня.

Адвокат Бушманов: «Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева».

«Рейтинг Букмекеров»: владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба.