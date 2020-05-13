Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты во время тренировок

Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты на начальном этапе возобновления групповых тренировок.
В лиге рассчитывают, что тренировки могут начаться в понедельник, продолжительность каждой из них составит не более 75 минут. Запрет на подкаты позволит сократить риск травм, вероятность которых повысилась из-за долгой паузы.
Также в списке рекомендаций, которые планируется ввести после возобновления сезона, значатся регулярные медобследования, сдача тестов на коронавирус два раза в неделю, тщательная дезинфекция полей.
Командные тренировки будут разрешены в группах не более пяти человек.
- АПЛ была приостановлена 13 марта. турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил возобновление АПЛ с 1 июня.
Источник: BBC