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    Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты во время тренировок

    Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты на начальном этапе возобновления групповых тренировок.

    В лиге рассчитывают, что тренировки могут начаться в понедельник, продолжительность каждой из них составит не более 75 минут. Запрет на подкаты позволит сократить риск травм, вероятность которых повысилась из-за долгой паузы.

    Также в списке рекомендаций, которые планируется ввести после возобновления сезона, значатся регулярные медобследования, сдача тестов на коронавирус два раза в неделю, тщательная дезинфекция полей.

    Командные тренировки будут разрешены в группах не более пяти человек.

    • АПЛ была приостановлена 13 марта. турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».
    • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил возобновление АПЛ с 1 июня.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14495

      bset 42 минуты назад

      Надо будет в матчах ввести желтую карточку за приближение к сопернику на более чем 2 метра. Ставишь каждые 3 метра защитника вокруг ворот, нападающие приближаются к воротам, нарушают социальную дистанцию и получают желтую. Бердыев бы с любой командой и автобусной тактикой чемпионом стал.

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