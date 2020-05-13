Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты во время тренировок

Игрокам АПЛ запретят выполнять подкаты на начальном этапе возобновления групповых тренировок.

В лиге рассчитывают, что тренировки могут начаться в понедельник, продолжительность каждой из них составит не более 75 минут. Запрет на подкаты позволит сократить риск травм, вероятность которых повысилась из-за долгой паузы.

Также в списке рекомендаций, которые планируется ввести после возобновления сезона, значатся регулярные медобследования, сдача тестов на коронавирус два раза в неделю, тщательная дезинфекция полей.

Командные тренировки будут разрешены в группах не более пяти человек.