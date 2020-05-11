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    «Реал» планирует до января проводить домашние матчи на клубной базе

    «Реал» намерен временно отказаться от проведения домашних матчей на стадионе «Сантьяго Бернабеу», утверждает AS.

    По информации источника, учитывая реконструкцию арены, мадридская команда собирается играть как минимум до января на клубной базе в Вальдебебас.

    Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация уже дала «Реалу» соответствующее разрешение.

    • После возобновления сезона матчи будут проходить без зрителей.
    • В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место по итогам 27 туров.

    Источник: AS

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