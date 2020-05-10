Президент Аргентины Фернандес: «Пусть фанаты Месси не обижаются, но Марадона – лучший игрок, которого я видел»

Альберто Фернандес, президент Аргентины, выделил лучшего в паре Диего Марадона – Лионель Месси. По мнению политика, спор фанатов этих игроков несправедлив.

«Всегда есть спор о Месси и Марадоне, но он не совсем справедлив, поскольку это два способа игры в футбол. Я видел, как Марадона делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не обижаются, но Диего Армандо определенно лучший игрок, которого я видел», – цитирует президента TNT Sports.