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    Президент Аргентины Фернандес: «Пусть фанаты Месси не обижаются, но Марадона – лучший игрок, которого я видел»

    Альберто Фернандес, президент Аргентины, выделил лучшего в паре Диего МарадонаЛионель Месси. По мнению политика, спор фанатов этих игроков несправедлив.

    «Всегда есть спор о Месси и Марадоне, но он не совсем справедлив, поскольку это два способа игры в футбол. Я видел, как Марадона делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не обижаются, но Диего Армандо определенно лучший игрок, которого я видел», – цитирует президента TNT Sports.

    • Марадона провел за сборную 91 матч, забил 34 гола.
    • Он выиграл чемпионат мира в 1986 году.
    • Месси трофеев со сборной не имеет.

    Источник: TNT Sports

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