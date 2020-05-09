Девушка Роналду выставила майку игрока на благотворительный аукцион

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выставила на благотворительный аукцион майку игрока с его автографом. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
«Я решила помочь, потому что мы переживаем трудные времена. Все заболевшие и медики нуждаются в нашей помощи», – написала девушка в инстаграме.
- Роналду – действующий чемпион Европы.
- Серия А прервана в марте из-за пандемии.
- По всему миру от инфекции умерло более 276000 человек.
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Источник: инстаграм Джорджины Родригес