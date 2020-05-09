Девушка Роналду выставила майку игрока на благотворительный аукцион

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выставила на благотворительный аукцион майку игрока с его автографом. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Я решила помочь, потому что мы переживаем трудные времена. Все заболевшие и медики нуждаются в нашей помощи», – написала девушка в инстаграме.

Роналду – действующий чемпион Европы.

Серия А прервана в марте из-за пандемии.

По всему миру от инфекции умерло более 276000 человек.