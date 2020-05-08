Milliyet: в «Зенит» летом может перейти форвард «Бешикташа» Найир. Он стоит меньше миллиона

«Зенит» заинтересован в нападающем «Бешикташа» Умуте Найире. Россияне готовы купить футболиста летом, пишет Milliyet.
Стамбульцы хотят отпустить 26-летнего игрока в другой клуб потому, что он не соглашается в условиях пандемии коронавируса пойти на снижение зарплаты.
- В текущем сезоне Найир провел 25 матчей, забил шесть голов, сделал результативный пас.
- На рынке турок стоит меньше миллиона евро.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Milliyet
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