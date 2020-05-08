Milliyet: в «Зенит» летом может перейти форвард «Бешикташа» Найир. Он стоит меньше миллиона

«Зенит» заинтересован в нападающем «Бешикташа» Умуте Найире. Россияне готовы купить футболиста летом, пишет Milliyet.

Стамбульцы хотят отпустить 26-летнего игрока в другой клуб потому, что он не соглашается в условиях пандемии коронавируса пойти на снижение зарплаты.