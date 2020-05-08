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    Milliyet: в «Зенит» летом может перейти форвард «Бешикташа» Найир. Он стоит меньше миллиона

    «Зенит» заинтересован в нападающем «Бешикташа» Умуте Найире. Россияне готовы купить футболиста летом, пишет Milliyet.

    Стамбульцы хотят отпустить игрока в другой клуб потому, что он не соглашается в условиях пандемии коронавируса пойти на снижение зарплаты.

    • В текущем сезоне Найир провел 25 матчей, забил шесть голов, сделал результативный пас.
    • На рынке Найир стоит меньше миллиона евро.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Milliyet

    Ежедневная турецкая газета. Основана в мае 1950 года. Сайт издания входит в топ-пять по посещаемости среди европейских ресурсов.

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    08.05.2020 23:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      ziborock 58 минут назад

      Я не против! Для полной коллекции Зениту не хватает эскимоса и турка!

      1
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      Рейтинг: +8780

      ufos73 1 час назад

      Ну не хуже эюбы точно )))))

      0
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      Рейтинг: +5623

      paracetamol 1 час назад

      Ерунда! Зенит дешевок не берет, только Халков!

      0
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      Рейтинг: +756

      Бoрат > paracetamol 2 минуты назад

      Это точно , все игроки - звезды , а все болельщики - " бораты " , как на подбор - горжусь нашей гвардией . Гыгыгы .

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