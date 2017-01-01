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    «Спорт день за днем»: «Динамо» интересуется полузащитником «Фрайбурга» Хаберером

    Полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер может перейти в «Динамо», информирует «Спорт день за днем». Летом у него истекает контракт с немецким клубом.

    «Динамо» предлагает Хабереру зарплату в размере 2-2,2 миллиона евро в год. Футболист был в списках москвичей еще при бывшем спортивном директоре Романе Орещуке.

    • Хаберер – чемпион Европы 2017 года для игроков не старше 21 года.
    • В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола, сделал два результативных паса.
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Спорт день за днем»

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