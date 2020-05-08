«Спорт день за днем»: «Динамо» интересуется полузащитником «Фрайбурга» Хаберером

Полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер может перейти в «Динамо», информирует «Спорт день за днем». Летом у него истекает контракт с немецким клубом.
«Динамо» предлагает Хабереру зарплату в размере 2-2,2 миллиона евро в год. Футболист был в списках москвичей еще при бывшем спортивном директоре Романе Орещуке.
- Хаберер – чемпион Европы 2017 года для игроков не старше 21 года.
- В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола, сделал два результативных паса.
- «Динамо» в РПЛ идет шестым.
Источник: «Спорт день за днем»