«Спорт день за днем»: «Динамо» интересуется полузащитником «Фрайбурга» Хаберером

Полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер может перейти в «Динамо», информирует «Спорт день за днем». Летом у него истекает контракт с немецким клубом.

«Динамо» предлагает Хабереру зарплату в размере 2-2,2 миллиона евро в год. Футболист был в списках москвичей еще при бывшем спортивном директоре Романе Орещуке.