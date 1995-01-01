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    Игнатьев: «Возможно, стоит разрешить обратные замены»

    Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев предложил разрешить командам проводить обратные замены в качестве временной меры.

    «Лучше не уменьшать игровое время, а разделить его на большее количество футболистов. То есть идея с увеличением числа замен, на мой взгляд, более рациональная.

    Возможно, стоит разрешить командам проводить обратные замены. То есть чтобы игрок, который был заменен по ходу игры, имел право вернуться на поле», – предложил специалист.

    • Накануне в АПЛ предложили сократить время матчей, чтобы снизить нагрузки футболистов и риск травм, если чемпионат Англии будет доигрываться в максимально короткие сроки.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Puddle 41 минуту назад

      Дело говорит: Ананидзе иногда надо на 10 мин передохнуть в раздевалочке и заняться своим любимым делом

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