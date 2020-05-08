Игнатьев: «Возможно, стоит разрешить обратные замены»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев предложил разрешить командам проводить обратные замены в качестве временной меры.
«Лучше не уменьшать игровое время, а разделить его на большее количество футболистов. То есть идея с увеличением числа замен, на мой взгляд, более рациональная.
Возможно, стоит разрешить командам проводить обратные замены. То есть чтобы игрок, который был заменен по ходу игры, имел право вернуться на поле», – предложил специалист.
- Накануне в АПЛ предложили сократить время матчей, чтобы снизить нагрузки футболистов и риск травм, если чемпионат Англии будет доигрываться в максимально короткие сроки.
Источник: «Известия»