Игнатьев: «Возможно, стоит разрешить обратные замены»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев предложил разрешить командам проводить обратные замены в качестве временной меры.

«Лучше не уменьшать игровое время, а разделить его на большее количество футболистов. То есть идея с увеличением числа замен, на мой взгляд, более рациональная.

Возможно, стоит разрешить командам проводить обратные замены. То есть чтобы игрок, который был заменен по ходу игры, имел право вернуться на поле», – предложил специалист.