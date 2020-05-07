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    «СДЗД»: «Зенит» предлагает Семаку зарплату в размере 2 миллионов в год плюс бонусы

    «Зенит» продолжает переговоры с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.

    По информации «СДЗД», клуб предлагает 44-летнему специалисту фиксированную зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год, которая может вырасти до 2 миллионов за счет бонусов.

    Ранее Семак заявил, что у него есть вопросы к соглашению, которое прислал ему «Зенит».

    Нынешний договор между сторонами истекает грядущим летом.

    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.05.2020 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3018

      Борат 1 час назад

      Да можно и пять дать, результат получше манчини ! Гыгы

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      Рейтинг: +2782

      Hektor 84 > Борат 31 минуту назад

      Ну да хорошо тренировать на багаже Манчини и цыгана. У самого то мозгов маловато. И тактика попади в дерево, чтоб от него мяч в ворота срикошетил.

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