«СДЗД»: «Зенит» предлагает Семаку зарплату в размере 2 миллионов в год плюс бонусы

«Зенит» продолжает переговоры с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.
По информации «СДЗД», клуб предлагает 44-летнему специалисту фиксированную зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год, которая может вырасти до 2 миллионов за счет бонусов.
Ранее Семак заявил, что у него есть вопросы к соглашению, которое прислал ему «Зенит».
Нынешний договор между сторонами истекает грядущим летом.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
- В дебютном сезоне петербургская команда под его руководством выиграла чемпионат России.
Источник: «Спорт день за днем»