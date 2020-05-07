«СДЗД»: «Зенит» предлагает Семаку зарплату в размере 2 миллионов в год плюс бонусы

«Зенит» продолжает переговоры с главным тренером команды Сергеем Семаком о продлении действующего контракта.

По информации «СДЗД», клуб предлагает 44-летнему специалисту фиксированную зарплату в размере 1,8 миллиона евро в год, которая может вырасти до 2 миллионов за счет бонусов.

Ранее Семак заявил, что у него есть вопросы к соглашению, которое прислал ему «Зенит».

Нынешний договор между сторонами истекает грядущим летом.