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Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

4 мая 2020, 18:31
24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб предложил ему новый контракт. Переговоры по нему начались еще до приостановки РПЛ.

«Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан», – сказал Семак.

  • Тренер хочет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.
  • Нынешний контракт Семака истекает летом.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (24)
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TOL47
1588606573
Серега деньги хорошие и ты его подпишешь, а тренер из тебя пока никакой. может в контракте у тебя и прав нету, а только волю начальника выполнять ?
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DOCTOR PENALTY
1588606618
Не хватает двух нулей?... Может, не пропечатались?...)
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Павелий
1588609680
Попросили ныть в 2 раза чаще, а Семак уже и так ноет из последних сил, жалуясь на судей, травмы, бюджет, погоду и порчу от бабки из соседнего подъезда.
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bset
1588611991
Наверное, в контракте написано "Никакого Кокорина"
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sidul1
1588613109
По всем каналам страшилки, что жизнь теперь будет другая, а семаку 2 с половиной ляма! Что бы команда так играла, тренер, вообще не нужен!
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Томик
1588616066
Пока деньги предлагают - надо подписывать. Скоро за соцпакет тренировать будут.
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3a zenit
1588617187
Семак это такой доширак для Зенита,вроде поел и наелся за дёшево.Может лучше мяска прикупите из за рубежа?Рыгать охота от этой унылой тактики Уфы из года в год.
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vmonomah17
1588620614
Что газпром напишет, то ты и подпишешь. Иначе сизо, сочи и т.д.
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Рубинище
1588621476
В еврокубках всё оч. плохо у Зенита, и конечно про" обосрались "после группы больше ни кто из рук-ва слышать не хочет. видимо за невыход из группы сразу покажут на дверь- конечно его это не устраивает.
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Psih86
1588660559
У меня вопрос чего этот тренер добился чтобы просить 2,5 в год ещё и в евро. Это 200 мил. рублей в год, в месяц 16,5 мил, в день получается 500 т. рублей, я в ах.. за что ему такие деньги, за что?
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