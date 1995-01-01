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    Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб предложил ему новый контракт. Переговоры по нему начались еще до приостановки РПЛ.

    «Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан», – сказал Семак.

    • Тренер хочет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.
    • Нынешний контракт Семака истекает летом.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14420

      bset 15 минут назад

      Наверное, в контракте написано "Никакого Кокорина"

      1
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      Рейтинг: +60

      armen10 > bset 11 минут назад

      Ага)))

      0
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      Рейтинг: +1788

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Да РПЛ он нагинает, базару нету. Но, дай ему состав Боаша хотя бы, он бы и в Европе пошумел. А с такими как Дзюба, Шатов, Заболотный, Ерохин ждать нечего особо было.
      Хотя, хрюшатине виднее, так принимать в отборах, надо постараться.

      0
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      Рейтинг: +2316

      alarm 40 минут назад

      п.5 - ипать спортаг дважды в год с разницей 3 мяча.
      вопрос семака: а что так мало?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2462

      Павелий 54 минуты назад

      Попросили ныть в 2 раза чаще, а Семак уже и так ноет из последних сил, жалуясь на судей, травмы, бюджет, погоду и порчу от бабки из соседнего подъезда.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2999

      Борат > Павелий 47 минут назад

      Кукарекни так же громко завтра в 7 утра, чтобы я на рыбалку не проспал ! Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1788

      KPCCSPB > Павелий 26 минут назад

      Со вторым бюджетом страны, как в очке барахтается то? И слёзы Итальяшки не помогли, выкинули, скоро и ТЕДИ допрыгается на бровке, уже про судей он раза 3 жаловался. Вынь из глаза своего, а то ты не заметил видимо там "соринку".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2462

      Павелий > KPCCSPB 4 минуты назад

      Как сразу вас переелинило то всех, когда вам в очередной раз написали правду. Манчини, Спалетти, Адвокаат, Семак - ВСЕ НАЧИНАЛИ ныть спустя месяц. Просто очевидно, что этот пункт есть в контракте.

      Да, в этом сезоне у Спартака не всё гладко. Но почему-то все забывают, что у Зенита помимо непомерного ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета ещё и мощнейший админресурс и 2 команды подстилки: Сочи и Оренбург. А результат такого вытягивания за уши мы все увидили, когда Зенит натягивали по самые гланды в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +16506

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не хватает двух нулей?... Может, не пропечатались?...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4137

      TOL47 1 час назад

      Серега деньги хорошие и ты его подпишешь, а тренер из тебя пока никакой. может в контракте у тебя и прав нету, а только волю начальника выполнять ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16506

      DOCTOR PENALTY > TOL47 1 час назад

      Сурово! Но, объективно!

      3
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      Рейтинг: +133

      Маленький > TOL47 1 час назад

      Лучше и не скажешь

      0
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      Рейтинг: +283

      ziborock > TOL47 1 час назад

      Судя по тому как Кокорина отправляли в Сочи, прав у него действительно нет!
      Там по контракту видимо на всё воля Миллеровская!)

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      Рейтинг: +2999

      Борат > TOL47 53 минуты назад

      Ясен хрен подпишет! Скоро жена **** в дом приведёт, всех кормить надо !

      0
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      Рейтинг: +1788

      KPCCSPB > TOL47 21 минуту назад

      Состав у него слабый для Европы, дай состав Адвоката или Боаша, я уверен, он бы сделал намного больше, а сейчас в команде много балласта, которых даже на замену страшно выпускать, даже на 5 минут, привозы за привозами.

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