Семак: «Зенит» прислал новый контракт, у меня есть вопросы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб предложил ему новый контракт. Переговоры по нему начались еще до приостановки РПЛ.

«Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан», – сказал Семак.