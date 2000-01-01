«СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

Когда нибудь в этом мире должно все поменяться и такие деньги должны получать учёные, профессора, да пусть даже футболисты, но только те которые заслужили. Платить надо по результату, выиграл ЧМ получил, не выиграл получай 30 в месяц рублей. Понятно на ворованные деньги можно и сейчас платить хер знает кому по 2,5-3 в год....
«Зенит» ведет переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Специалист уже обозначил свои требования перед работодателем.
Как пишет источник, Семак запросил продолжительность контракта не меньше двух лет и зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. Также тренер хотел бы в большей степени влиять на трансферную политику клуба.
Если требования Семака будут удовлетворены, он станет самым высокооплачиваемым российским тренером.
- Нынешний контракт Семака истекает летом.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.