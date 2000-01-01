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    «СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

    «Зенит» ведет переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Специалист уже обозначил свои требования перед работодателем.

    Как пишет источник, Семак запросил продолжительность контракта не меньше двух лет и зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. Также тренер хотел бы в большей степени влиять на трансферную политику клуба.

    Если требования Семака будут удовлетворены, он станет самым высокооплачиваемым российским тренером.

    • Нынешний контракт Семака истекает летом.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +825

      Psih86 3 минуты назад

      Когда нибудь в этом мире должно все поменяться и такие деньги должны получать учёные, профессора, да пусть даже футболисты, но только те которые заслужили. Платить надо по результату, выиграл ЧМ получил, не выиграл получай 30 в месяц рублей. Понятно на ворованные деньги можно и сейчас платить хер знает кому по 2,5-3 в год....

      0
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      Рейтинг: +8752

      parevg 8 минут назад

      Денег скорее всего получит, от спонсора не убудет, а вот влиять на трансферную политику - сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +788

      Юрий Крутько 13 минут назад

      Склонен к тому,что Семак почти за два сезона своей работой( этот сезон формально не закончен,но результат предопределён)заслужил зарплату до 3мл.евро.Манчини,например,уж точно меньше не получал,а толку то не было...

      0
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      Рейтинг: +1274

      Genz 42 минуты назад

      Палыч получает 2 миллиона. Черчесов 2,3 миллиона. Зенит никогда не идёт на просьбы русских. Только могут иностранным специвлистам платить то, что они не заслуживают. Ув зенит ите все через @опу делается

      1
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      Рейтинг: +9504

      DeStar 1 час назад

      ну... 2.5 ляма не мало наверное, я не силен в зп тренеров, но вроде как это хорошие деньги для европейских тренеров. Понятно что клопп или гварди стоят больших денег.... 2.5 стоит ли Семак? хз, по мне так чутка многова-то, 1.5- 2 может как-то разумнее смотрятся

      0
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      Рейтинг: +2616

      Борат > DeStar 1 час назад

      Ну можно сравнить с зарплатой и результатами манчини в Зените, например! Так что имеет право ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +3636

      3a zenit 1 час назад

      Семак запросил у «Уфы» из Санкт-Петербурга зарплату не меньше 2,5 миллиона в год из Санкт-Петербурга

      -1
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      Рейтинг: +4037

      Литейный4 1 час назад

      Завидовать не буду, но зарплата не плохая. Гыгыгы

      7
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      ...
      Рейтинг: +3636

      3a zenit > Литейный4 1 час назад

      можно негров усыновлять импортных

      5
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      Рейтинг: +1018

      acor94 > 3a zenit 24 минуты назад

      Я сначала прочитал усыплять))

      1
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      Рейтинг: +1702

      Hektor 84 1 час назад

      За что ему столько платить? В ЛЧ провал, игры нет, в чемпе идут первыми не от того что сами сильны, а от того что остальные со своими проблемами стали слабее. Тактика одна попади мячом в дерево.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +381

      кто там 1 час назад

      Зенит уже на примере Коко показал что ты ничто Семак, так что не ты будешь ставить условия по своему контракту, а они)

      7
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      ...
      Рейтинг: +22365

      VVM1964 > кто там 1 час назад

      В Сочах он будет выпендриваться в следующем сезоне , если не одумается )))))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +381

      кто там > VVM1964 1 час назад

      То же в аренде?) Что то новенькое, тренер в аренду))0

      1
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      ...
      Рейтинг: +22365

      VVM1964 > кто там 1 час назад

      Мир не стоит на месте - всё когда то в первый раз )))))))

      3
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