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  • «СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

«СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

23 марта 2020, 18:32
18

«Зенит» ведет переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Специалист уже обозначил свои требования перед работодателем.

Как пишет источник, Семак запросил продолжительность контракта не меньше двух лет и зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. Также тренер хотел бы в большей степени влиять на трансферную политику клуба.

Если требования Семака будут удовлетворены, он станет самым высокооплачиваемым российским тренером.

  • Нынешний контракт Семака истекает летом.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (18)
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кто там
1584978459
Зенит уже на примере Коко показал что ты ничто Семак, так что не ты будешь ставить условия по своему контракту, а они)
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Hektor 84
1584978920
За что ему столько платить? В ЛЧ провал, игры нет, в чемпе идут первыми не от того что сами сильны, а от того что остальные со своими проблемами стали слабее. Тактика одна попади мячом в дерево.
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3a zenit
1584979113
Семак запросил у «Уфы» из Санкт-Петербурга зарплату не меньше 2,5 миллиона в год из Санкт-Петербурга
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DeStar
1584979876
ну... 2.5 ляма не мало наверное, я не силен в зп тренеров, но вроде как это хорошие деньги для европейских тренеров. Понятно что клопп или гварди стоят больших денег.... 2.5 стоит ли Семак? хз, по мне так чутка многова-то, 1.5- 2 может как-то разумнее смотрятся
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Юрий Крутько
1584983856
Склонен к тому,что Семак почти за два сезона своей работой( этот сезон формально не закончен,но результат предопределён)заслужил зарплату до 3мл.евро.Манчини,например,уж точно меньше не получал,а толку то не было...
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Psih86
1584984482
Когда нибудь в этом мире должно все поменяться и такие деньги должны получать учёные, профессора, да пусть даже футболисты, но только те которые заслужили. Платить надо по результату, выиграл ЧМ получил, не выиграл получай 30 в месяц рублей. Понятно на ворованные деньги можно и сейчас платить хер знает кому по 2,5-3 в год....
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DOCTOR PENALTY
1584986611
Расправил плечи. Не рановато?...
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alp
1584992679
нормальная зп для ГТ. чо раскудахтались
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моэм
1584993980
Считаю что право влияния на трансферы , чтобы требовать себе игроков под свою концепцию игры Семак своей работой заслужил точно....Заслужил ли такую зарплату ?...не знаю ...да и не хочется уже засорять футбольный сайт этой грязью.
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zigbert
1585056159
Если придет Аллегри, то ему придется платить еще больше. Для Зенита не такие уж большие деньги.
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