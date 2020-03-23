«СЭ»: Семак запросил у «Зенита» зарплату не меньше 2,5 миллиона в год

«Зенит» ведет переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Специалист уже обозначил свои требования перед работодателем.
Как пишет источник, Семак запросил продолжительность контракта не меньше двух лет и зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. Также тренер хотел бы в большей степени влиять на трансферную политику клуба.
Если требования Семака будут удовлетворены, он станет самым высокооплачиваемым российским тренером.
- Нынешний контракт Семака истекает летом.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Спорт-Экспресс»