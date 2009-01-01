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    «МЮ» попросил своих игроков вернуться в Англию в течение недели

    Руководство «Манчестер Юнайтед» попросило своих футболистов, находящихся за границей, вернуться в Англию в течение семи дней.

    Как только сезон был прерван, за пределы Англии уехали Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф, Серхио Ромеро и некоторые другие игроки «МЮ». Известно, что Фернандеш уже вернулся в Манчестер, Фред находится на карантине в Бразилии, Линделеф и Ромеро – в Швеции и Аргентине соответственно.

    • АПЛ была прервана 13 марта из-за пандемии коронавируса.
    • «МЮ» идет в турнирной таблице на пятом месте.

    Источник: The Times

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