«МЮ» попросил своих игроков вернуться в Англию в течение недели

Руководство «Манчестер Юнайтед» попросило своих футболистов, находящихся за границей, вернуться в Англию в течение семи дней.

Как только сезон был прерван, за пределы Англии уехали Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф, Серхио Ромеро и некоторые другие игроки «МЮ». Известно, что Фернандеш уже вернулся в Манчестер, Фред находится на карантине в Бразилии, Линделеф и Ромеро – в Швеции и Аргентине соответственно.