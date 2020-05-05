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    Куртуа: «Если «Барселону» признают чемпионом, назову это несправедливостью»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил, что лидирующую в Примере «Барселону» нельзя досрочно признавать чемпионом.

    «Мы лишь на два очка отстаем от «Барселоны» и можем стать чемпионами, так что нам не повезет, если результаты сезона отменят. Если «Барселону» признают чемпионом, я назову это несправедливостью. В первом матче мы сыграли с ними вничью, а во второй игре победили – доказали, что мы лучше, чем они. Отстаем на два очка, так что я не согласился бы с таким решением.

    В случае с Англией и «Ливерпулем» все иначе. Я могу понять это. У нас осталось 11 игр, определять чемпиона сейчас – это слишком рано. Если придется выбирать победителя, не завершив сезон, было бы лучше, чтобы чемпиона не было», – сказал Куртуа.

    • После 27 туров «Барселона» опережает «Реал» на 2 очка.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +928

      Maxi_7 37 минут назад

      Тибо, в Англии есть и другие команды помимо Ливерпуля, которые борятся за ЛЧ, ЛЕ, за выживание...для них это будет справедливо, если они не попадут в турнир/вылетят?
      Как бы то ни было уже сотни раз было сказано, что единственным разумным решением является доигрывание чемпионатов... кубков...
      Что касается ПСЖ, то это еще одна наглядная иллюстрация того, что во Франции футбола не существует....

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