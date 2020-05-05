Куртуа: «Если «Барселону» признают чемпионом, назову это несправедливостью»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил, что лидирующую в Примере «Барселону» нельзя досрочно признавать чемпионом.

«Мы лишь на два очка отстаем от «Барселоны» и можем стать чемпионами, так что нам не повезет, если результаты сезона отменят. Если «Барселону» признают чемпионом, я назову это несправедливостью. В первом матче мы сыграли с ними вничью, а во второй игре победили – доказали, что мы лучше, чем они. Отстаем на два очка, так что я не согласился бы с таким решением.

В случае с Англией и «Ливерпулем» все иначе. Я могу понять это. У нас осталось 11 игр, определять чемпиона сейчас – это слишком рано. Если придется выбирать победителя, не завершив сезон, было бы лучше, чтобы чемпиона не было», – сказал Куртуа.