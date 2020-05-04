Calciomercato: Роналду сегодня вернется в Италию. Завтра «Ювентус» возобновит тренировки

«Ювентус» готовится вернуться к тренировкам на базе. Сегодня, 4 мая, игроки проходят медицинское обследование в клубном центре. Вечером туда должен прибыть Криштиану Роналду, пишет Calciomercato.

Возобновление тренировок намечено на завтра, 5 мая. Футболисты будут соблюдать меры предосторожности в целях недопущения заражения коронавирусом.