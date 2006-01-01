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    Calciomercato: Роналду сегодня вернется в Италию. Завтра «Ювентус» возобновит тренировки

    «Ювентус» готовится вернуться к тренировкам на базе. Сегодня, 4 мая, игроки проходят медицинское обследование в клубном центре. Вечером туда должен прибыть Криштиану Роналду, пишет Calciomercato.

    Возобновление тренировок намечено на завтра, 5 мая. Футболисты будут соблюдать меры предосторожности в целях недопущения заражения коронавирусом.

    • Серия А была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • «Ювентус» находится на первом месте в турнирной таблице.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 239000 человек.

    Источник: Calciomercato

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