Calciomercato: Роналду сегодня вернется в Италию. Завтра «Ювентус» возобновит тренировки

«Ювентус» готовится вернуться к тренировкам на базе. Сегодня, 4 мая, игроки проходят медицинское обследование в клубном центре. Вечером туда должен прибыть Криштиану Роналду, пишет Calciomercato.
Возобновление тренировок намечено на завтра, 5 мая. Футболисты будут соблюдать меры предосторожности в целях недопущения заражения коронавирусом.
- Серия А была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
- «Ювентус» находится на первом месте в турнирной таблице.
- По всему миру от коронавируса умерло более 239000 человек.
Источник: Calciomercato