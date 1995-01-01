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    Сутормин не собирается покидать «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.

    «Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность – нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти.

    Мое будущее в «Зените»? Да, конечно.

    Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких», – сказал Сутормин.

    • Хавбек перешел в «Зенит» прошлым летом.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
    • В дебютном сезоне Сутормин забил четыре гола и сделал один ассист в 21 матче.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      Динамик ОУБГ 1 час назад

      Еще стоит добавить, что Зенит начнет сезон с 12 очками. Сочи и Оренбург по 6 очков обеспечат

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      Рейтинг: +2310

      alarm > Динамик ОУБГ 44 минуты назад

      зенит их и так обыграет одной левой. в отличие от спортага, который заносит чемоданы в судейскую, и от двенамо, которому суют все, кому не лень, в следствие чего случается фнл.

      -1
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      Рейтинг: +13

      Динамик ОУБГ > alarm 14 минут назад

      Зенит с таким и админресурсом выиграл одну РПЛ за 4 года, ну а про Европу и говорить нечего: осер или вилльяреал опять

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      Рейтинг: +69

      risbichmo > Динамик ОУБГ 14 минут назад

      Плюс Урал. Да сейчас еще лигу раширят и еще кто нибудь добавится. Чемпиён админресурса.

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      Рейтинг: +538

      Oldtrafford83 > alarm 10 минут назад

      Не пиши чушь,аналитик херов!!!

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      Рейтинг: +1645

      sobaka120982 1 час назад

      Дык его то теперь и паганой метлой от туды не выгониш. Человек не понятно по каким причинам туда попал,играть не дали а может и просто не умеет.

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      Рейтинг: +10317

      Garrincha58 > sobaka120982 1 час назад

      Второй Юсупов играть точно не умеет его уровень ФНЛ вот почему лимит это зло но разве дойдёт до наших тупоголовых чинуш они я уверен и сейчас примут самое тупое решение по коронавирусу давно уже можно играть без зрителей всё равно даже если, в чём я на 99 процентов сомневаюсь, продолжат ЧР зрителей не допустят так чё ждут

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