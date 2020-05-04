Сутормин не собирается покидать «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.
«Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность – нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти.
Мое будущее в «Зените»? Да, конечно.
Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких», – сказал Сутормин.
- Хавбек перешел в «Зенит» прошлым летом.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
- В дебютном сезоне Сутормин забил четыре гола и сделал один ассист в 21 матче.
Источник: «Матч ТВ»