Сутормин не собирается покидать «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Все мы хотим доиграть сезон, пока есть возможность – нужно играть. Все будет зависеть от государственной власти.

Мое будущее в «Зените»? Да, конечно.

Думаю, все будет хорошо, мы доиграем сезон, станем чемпионами. Желаю болельщикам оставаться дома, набраться терпения и беречь близких», – сказал Сутормин.