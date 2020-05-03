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    France Football признал гол Зидана «Байеру» лучшим в истории Лиги чемпионов

    Журнал France Football составил список 50 самых красивых голов в истории розыгрыша Лиги чемпионов с сезона -1992/93, когда трофей начал разыгрываться под своим сегодняшним названием.

    Лучшим был признан мяч, забитый Зинедином Зиданом в финале 2002 года «Реал»«Байер».

    Второе место занял гол Мауро Брессана в матче «Фиорентина»«Барселона» (1999 год), третье – гол Криштиану Роналду в игре 1/4 финала «Ювентус» – «Реал» сезона 2017/18.

    На 31-ю строчку списка поставили гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота «Зенита», забитый австрийцем в матче 3-го тура групповой стадии ЛЧ-2019/20.

    Источник: France Football

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    03.05.2020 23:38
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