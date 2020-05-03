Кучаев: «В футбол попал случайно»

Защитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как попал в футбол. Он пошел на занятия, чтобы занять свободное время.

«Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил сходить на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем – просто так, чтобы провести свободное время», – сказал Кучаев РФС.