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    Кучаев: «В футбол попал случайно»

    Защитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как попал в футбол. Он пошел на занятия, чтобы занять свободное время.

    «Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил сходить на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем – просто так, чтобы провести свободное время», – сказал Кучаев РФС.

    • В текущем сезоне Кучаев провел 27 матчей, сделал две результативные передачи.
    • ЦСКА идет в РПЛ пятым.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +527

      Граф2019 33 минуты назад

      сидел бы дальше в школе...

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