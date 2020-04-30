Исполком РФС 15 мая обсудит возобновление РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз анонсировал очередное заседание исполкома в режиме видеоконференции.

«Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая и пройдет в режиме онлайн. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже», – сообщили в службе коммуникации союза.