Исполком РФС 15 мая обсудит возобновление РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз анонсировал очередное заседание исполкома в режиме видеоконференции.
«Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая и пройдет в режиме онлайн. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже», – сообщили в службе коммуникации союза.
- РПЛ может возобновиться в июне.
- Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.
- Футбольные турниры в России были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Р-Спорт»