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    Исполком РФС 15 мая обсудит возобновление РПЛ и ФНЛ

    Российский футбольный союз анонсировал очередное заседание исполкома в режиме видеоконференции.

    «Очередной исполком РФС запланирован на 15 мая и пройдет в режиме онлайн. Будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже», – сообщили в службе коммуникации союза.

    • РПЛ может возобновиться в июне.
    • Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.
    • Футбольные турниры в России были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Р-Спорт»

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