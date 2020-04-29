Уинкс : «Нас учили никогда по-настоящему не жаловаться. Нужно говорить о проблемах»

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс объяснил, почему необходимо делиться о своих психологических проблемах.

«Говорить о проблемах – это очень важно. Особенно для мужчин, а не только для игроков. Нас учили никогда по-настоящему не жаловаться на вещи. Сейчас все стали более откровенными и это правильно. Люди больше говорят о своих проблемах. Это приводит к более здоровому образу жизни и мышлению.

Тяжело постоянно находиться в изоляции. Мне повезло, что вокруг меня сильные люди – мои друзья, семья, с которыми я разговариваю каждый день, и очень важно, чтобы я оставался в контакте с ними.

Я следую рекомендациям правительства, каждый день выхожу на прогулку, просто чтобы выйти из дома, подышать свежим воздухом, немного размяться. Но мне повезло, что у меня есть такая дружная семья и друзья», – сказал Уинкс.