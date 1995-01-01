Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Уинкс : «Нас учили никогда по-настоящему не жаловаться. Нужно говорить о проблемах»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Гарри Уинкс объяснил, почему необходимо делиться о своих психологических проблемах.

    «Говорить о проблемах – это очень важно. Особенно для мужчин, а не только для игроков. Нас учили никогда по-настоящему не жаловаться на вещи. Сейчас все стали более откровенными и это правильно. Люди больше говорят о своих проблемах. Это приводит к более здоровому образу жизни и мышлению.

    Тяжело постоянно находиться в изоляции. Мне повезло, что вокруг меня сильные люди – мои друзья, семья, с которыми я разговариваю каждый день, и очень важно, чтобы я оставался в контакте с ними.

    Я следую рекомендациям правительства, каждый день выхожу на прогулку, просто чтобы выйти из дома, подышать свежим воздухом, немного размяться. Но мне повезло, что у меня есть такая дружная семья и друзья», – сказал Уинкс.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76342
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru