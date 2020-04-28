Андронов: «Желаю «Крыльям» вылететь из РПЛ, а Фролову – бежать оттуда немедленно»

Телекомментатор и журналист Алексей Андронов высказался о вратаре «Крыльев Советов» Евгении Фролове, которого клуб наказал штрафом за критику действующей власти в интервью.
«Желаю «Крыльям Советов» вылететь из Премьер-лиги. А вратарю Фролову – бежать оттуда немедленно. Мерзкая и неприличная история...» – написал Андронов.
- Фролов в интервью журналисту Сергею Егорову раскритиковал президента РФ и меры российской власти по борьбе в пандемией коронавируса и помощи гражданам.
- Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом на сайте.
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»
Источник: Твиттер Алексея Андронова