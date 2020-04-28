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  • Андронов: «Желаю «Крыльям» вылететь из РПЛ, а Фролову – бежать оттуда немедленно»

Андронов: «Желаю «Крыльям» вылететь из РПЛ, а Фролову – бежать оттуда немедленно»

28 апреля 2020, 07:43
13

Телекомментатор и журналист Алексей Андронов высказался о вратаре «Крыльев Советов» Евгении Фролове, которого клуб наказал штрафом за критику действующей власти в интервью.

«Желаю «Крыльям Советов» вылететь из Премьер-лиги. А вратарю Фролову – бежать оттуда немедленно. Мерзкая и неприличная история...» – написал Андронов.

  • Фролов в интервью журналисту Сергею Егорову раскритиковал президента РФ и меры российской власти по борьбе в пандемией коронавируса и помощи гражданам.
  • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом на сайте.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Источник: Твиттер Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (13)
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Boeung777
1588049346
Фролов прям звездой стал. Правда не столько из-за своего высказывания, сколько из-за панической реакции клуба.
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Соарес
1588051039
Хватит лизать
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vladimir-7
1588051145
Е.Фролов правильно высказался, это жополизам очень не понравилось.
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Давид59
1588055702
Присоединяюсь к словам Андронова
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Viper for CSKA
1588056151
С таким мерзким руководством клуб этого действительно заслуживает. Сочувствую болельщикам.
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Ивантеевец
1588056791
А в чем Фролов не прав?
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Axe111
1588058819
Полностью согласен!!! Позорный клубик
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серега кашин
1588060428
вот она наша гнилая система во всей своей красе
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DOCTOR PENALTY
1588067778
Мерзкая и неприличная история... жополизания.
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Томик
1588087660
Надо сделать так, чтобы Фролов больше нигде не смог играть в футбол. Пусть будет так, как он представляет себе наше государство - давят, не дают дышать, и так далее. Хотя бы не зря говорил. Да и то - не получится у него пострадать за народ, ибо уже заработал столько, что простой работяга за всю оставшуюся жизнь не заработает. Просто трясёт от таких радетелей за свободу, защитников обездоленных и х.у.лите.лей власти. Плохо живётся? Иди улицы подметать. Да, и хватит уже бюджетных клубов - завязывайте. Клубы должны или сами зарабатывать или владельцы на них тратиться, а то такие как Фролов ещё и насрут в руку дающую. Вот такие же ублюдки поздравляли Японию после победы в русско-японской войне.
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