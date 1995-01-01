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    Андронов: «Желаю «Крыльям» вылететь из РПЛ, а Фролову – бежать оттуда немедленно»

    Телекомментатор и журналист Алексей Андронов высказался о вратаре «Крыльев Советов» Евгении Фролове, которого клуб наказал штрафом за критику действующей власти в интервью.

    «Желаю «Крыльям Советов» вылететь из Премьер-лиги. А вратарю Фролову – бежать оттуда немедленно. Мерзкая и неприличная история...» – написал Андронов.

    • Фролов в интервью журналисту Сергею Егорову раскритиковал президента РФ и меры российской власти по борьбе в пандемией коронавируса и помощи гражданам.
    • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом на сайте.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Источник: Твиттер Алексея Андронова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1996

      Axe111 21 минуту назад

      Полностью согласен!!! Позорный клубик

      0
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      Рейтинг: +587

      Ивантеевец 55 минут назад

      А в чем Фролов не прав?

      0
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      Рейтинг: +4632

      Viper for CSKA 1 час назад

      С таким мерзким руководством клуб этого действительно заслуживает. Сочувствую болельщикам.

      0
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      Рейтинг: +2764

      Давид59 1 час назад

      Присоединяюсь к словам Андронова

      1
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      Рейтинг: +10825

      vladimir-7 2 часа назад

      Е.Фролов правильно высказался, это жополизам очень не понравилось.

      5
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      Рейтинг: +111

      Соарес 2 часа назад

      Хватит лизать

      3
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      Рейтинг: +38

      Vlasovvv51 > Соарес 56 минут назад

      Я полностью согласен, зализали весь зад, наше государство, не родина, а государство подлючее, не даёт жить нормальным людям, то возраст повысили теперь загнали как пленных Освемцина, и давят нас, а Фролов прав, молодец!

      1
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      Рейтинг: +1440

      Boeung777 2 часа назад

      Фролов прям звездой стал. Правда не столько из-за своего высказывания, сколько из-за панической реакции клуба.

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