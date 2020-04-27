Гендиректор «Химок»: «Мы готовы играть в РПЛ. Остановить ФНЛ – неплохой вариант»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал возможность досрочного завершения нынешнего розыгрыша ФНЛ.

«На прошлой неделе общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом в РПЛ. На данный момент «Химки» готовы играть в РПЛ. Остановить ФНЛ для многих клубов неплохой вариант. Позволит сэкономить много денег, это правильное решение», — сказал Иванов.

После 27 туров «Химки» располагаются на втором месте в ФНЛ, отставая от лидирующего «Ротора» на 2 очка.

В январе новый главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что задача на выход в РПЛ у команды пока не стоит.

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