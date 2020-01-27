Юран: «Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но «Химкам» надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения»

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое назначение.

«Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ. У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами.

Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ, то наша цель все равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни все меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то все возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения», – сказал Юран.

Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 году.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.

В четверг клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.

«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»