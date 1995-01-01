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    Юран: «Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но «Химкам» надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения»

    Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое назначение.

    «Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ. У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами.

    Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ, то наша цель все равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни все меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то все возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения», – сказал Юран.

    • Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 году.
    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
    • В четверг клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.

    «Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +842

      нейтральныйкакникто 21 минуту назад

      Как я понял , задача Химок-3или 4 место , но не прямой выход в ПЛ , что бы в случае чего продать переходную игру, или , если будет приказ -попытаться выиграть в стыке путёвку в ПЛ, но это мало вероятно-не хочут они туда

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    • ...
      Рейтинг: +13709

      bset 43 минуты назад

      Я так и не понял, в чем проблема завоевать путевку в Премьер-Лигу, отказаться от нее, а потом "вышедших" игроков продать в ту же Премьер-Лигу, либо вышедшим из ФНЛ командам? Зачем по ходу сезона останавливаться, раз результат есть?

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      Рейтинг: +842

      нейтральныйкакникто > bset 19 минут назад

      Это называется -футбольный бизнес по-русски......

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