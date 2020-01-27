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  • Юран: «Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но «Химкам» надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения»

Юран: «Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но «Химкам» надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения»

27 января 2020, 16:51
4

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свое назначение.

«Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ. У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами.

Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ, то наша цель все равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни все меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то все возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо все равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения», – сказал Юран.

  • Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 году.
  • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
  • В четверг клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.

«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (4)
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bset
1580137486
Я так и не понял, в чем проблема завоевать путевку в Премьер-Лигу, отказаться от нее, а потом "вышедших" игроков продать в ту же Премьер-Лигу, либо вышедшим из ФНЛ командам? Зачем по ходу сезона останавливаться, раз результат есть?
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нейтральныйкакникто
1580138814
Как я понял , задача Химок-3или 4 место , но не прямой выход в ПЛ , что бы в случае чего продать переходную игру, или , если будет приказ -попытаться выиграть в стыке путёвку в ПЛ, но это мало вероятно-не хочут они туда
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mikhan.voronov
1580141243
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ---- https://nnna.ru/man
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