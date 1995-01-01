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    Football Italia: Доннарумма продлит контракт с «Миланом» при условии сохранения текущей зарплаты

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с клубом, если будет сохранена его текущая зарплата.

    По информации Football Italia, 21-летний футболист хочет остаться в команде, однако не намерен идти на сокращение оклада, который сейчас составляет 6 миллионов евро в год после уплаты налогов.

    Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2020/21.

    За ситуацией с итальянским голкипером следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «ПСЖ».

    В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 33 гола в 26 матчах в составе «Милана».

    Источник: Football Italia

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