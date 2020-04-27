Football Italia: Доннарумма продлит контракт с «Миланом» при условии сохранения текущей зарплаты

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с клубом, если будет сохранена его текущая зарплата.

По информации Football Italia, 21-летний футболист хочет остаться в команде, однако не намерен идти на сокращение оклада, который сейчас составляет 6 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2020/21.

За ситуацией с итальянским голкипером следят «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 33 гола в 26 матчах в составе «Милана».