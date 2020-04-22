Оставшиеся матчи сезона АПЛ могут показать бесплатно для всех зрителей

Министерство культуры Великобритании выступило с инициативой бесплатного показа оставшихся матчей сезона АПЛ в случае его возобновления. Чиновники считают, что возможность посмотреть игры должны иметь все. Лига уже начала переговоры по вопросу, пишет The Sun.

«Я обсуждал этот вопрос с АПЛ. Я сказал, что будет не очень хорошо, если они возобновят сезон за закрытыми дверями и болельщики не смогут посмотреть матчи», – сказал министр культуры Оливер Дауден.