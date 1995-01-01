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    Оставшиеся матчи сезона АПЛ могут показать бесплатно для всех зрителей

    Министерство культуры Великобритании выступило с инициативой бесплатного показа оставшихся матчей сезона АПЛ в случае его возобновления. Чиновники считают, что возможность посмотреть игры должны иметь все. Лига уже начала переговоры по вопросу, пишет The Sun.

    «Я обсуждал этот вопрос с АПЛ. Я сказал, что будет не очень хорошо, если они возобновят сезон за закрытыми дверями и болельщики не смогут посмотреть матчи», – сказал министр культуры Оливер Дауден.

    • Сезон АПЛ прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 171000 человек.
    • В АПЛ с отрывом лидирует «Ливерпуль».

    Источник: The Sun

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