Рюдигер обеспечил питанием сотрудников берлинской больницы

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер организовал питание за свой счет для сотрудников одной из берлинских больниц, которая лечит зараженных коронавирусом, пишет welt.de. Проблемы с питанием у врачей есть потому, что заведения общепита в Германии закрыты из-за пандемии.
«Я поговорил с руководством больницы и узнал, чем могу помочь. Берлин – особенный город для меня. Я рад помочь сейчас», – сказал Рюдигер.
- Берлин – родной город для игрока.
- По всему миру от коронавируса умерло более 171000 человек.
- Рюдигер перешел в «Челси» из «Ромы» летом 2017 года за 35 миллионов евро.
Источник: welt.de