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    Рюдигер обеспечил питанием сотрудников берлинской больницы

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер организовал питание за свой счет для сотрудников одной из берлинских больниц, которая лечит зараженных коронавирусом, пишет welt.de. Проблемы с питанием у врачей есть потому, что заведения общепита в Германии закрыты из-за пандемии.

    «Я поговорил с руководством больницы и узнал, чем могу помочь. Берлин – особенный город для меня. Я рад помочь сейчас», – сказал Рюдигер.

    • Берлин – родной город для игрока.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 171000 человек.
    • Рюдигер перешел в «Челси» из «Ромы» летом 2017 года за 35 миллионов евро.

    Источник: welt.de

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