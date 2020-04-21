Рюдигер обеспечил питанием сотрудников берлинской больницы

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер организовал питание за свой счет для сотрудников одной из берлинских больниц, которая лечит зараженных коронавирусом, пишет welt.de. Проблемы с питанием у врачей есть потому, что заведения общепита в Германии закрыты из-за пандемии.

«Я поговорил с руководством больницы и узнал, чем могу помочь. Берлин – особенный город для меня. Я рад помочь сейчас», – сказал Рюдигер.