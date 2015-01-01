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    Главные новости дня. Фанаты «Спартака» организовали сбор для семьи умершего Самохвалова, Тарханова госпитализировали

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    Источник: Бомбардир.ру

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