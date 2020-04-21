Главные новости дня. Фанаты «Спартака» организовали сбор для семьи умершего Самохвалова, Тарханова госпитализировали

«Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов.

«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова.

Mundo Deportivo: Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» на 30 миллионов меньше, чем в «ПСЖ».

Арустамян: «Идея со «Спартаком» и ЦСКА у Кокорина не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо».

Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо».

Тарханов госпитализирован с пневмонией.

«Барселона» временно продаст права на название «Камп Ноу». Выручка пойдет на борьбу с коронавирусом.

Лукаку: «В январе 23 игрока «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус».

УЕФА рекомендовал доиграть национальные чемпионаты.

«СЭ»: Шатов с высокой вероятностью перейдет летом в «Рубин».