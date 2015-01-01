«СЭ»: Шатов с высокой вероятностью перейдет летом в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов с большой долей вероятности пополнит летом «Рубин». Его контракт истекает по окончании сезона, зенитовцы не намерены его продлевать.

«Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.