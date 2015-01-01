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    «СЭ»: Шатов с высокой вероятностью перейдет летом в «Рубин»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов с большой долей вероятности пополнит летом «Рубин». Его контракт истекает по окончании сезона, зенитовцы не намерены его продлевать.

    «Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.

    • Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2567

      Hektor 84 1 час назад

      Ну теперь сделайте джентельменский поступок и продайте его Рубину за 50000 р.

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      Рейтинг: +1474

      житель СПб 2 часа назад

      Очень люблю этого игрока. Неординарный, инициативный. Очень много отдал Зениту, предан команде. Ну почему нельзя его было сохранить в команде?! Не понимаю...

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