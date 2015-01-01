«СЭ»: Шатов с высокой вероятностью перейдет летом в «Рубин»

Ну теперь сделайте джентельменский поступок и продайте его Рубину за 50000 р.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов с большой долей вероятности пополнит летом «Рубин». Его контракт истекает по окончании сезона, зенитовцы не намерены его продлевать.
«Рубин» пытался заполучить Шатова еще зимой. Тогда же хавбеком интересовался «Сочи», но игрок не пожелал туда переходить.
- Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.