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    «Барселона» временно продаст права на название «Камп Ноу». Выручка пойдет на борьбу с коронавирусом

    «Барселона» объявила о решении продать права собственности на стадион «Камп Ноу» на сезон-2020/21.

    «Совет директоров «Барселоны» одобрил передачу прав собственности на «Камп Ноу» на сезон 2020-2021 фонду «Барселоны» для сбора средств для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и остальном мире, участвующем в борьбе с последствиями COVID-19», – говорится в заявлении клуба.

    В ближайшие несколько недель фонд «Барселоны» начнет процесс поиска спонсора, который желает приобрести права собственности на «Камп Ноу» на сезон, а вырученные средства пойдут на финансирование проектов, связанных с борьбой с последствиями COVID-19, как на местном, так и на международном уровне. Спонсор сможет временно изменить название «Камп Ноу».

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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