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    «Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

    «Реал» готов продлить соглашения с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом на один год. По данным Marca, «Реал» пока не отправил хавбекам официального предложения, но игроки показали, что у них все еще есть силы выступать на высоком уровне. Это убедило руководство клуба задуматься о продлении их контрактов.

    Сообщается, что 38-летний Модрич принял свою новую роль в команде – хорват в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе. Что касается 34-летнего Крооса, то в нем, по словам источника, никогда не сомневался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Итальянец не задумываясь продолжил бы с ним работу.

    Оба игрока также выразили желание остаться в «Реале» на будущий сезон.

    Ранее сообщалось, что положение Модрича зависит от Крооса. Если немец уйдет, то у хорвата появится шанс остаться, в противном случае он покинет команду.

    • Кроос провел в этом сезоне 46 матчей, забил 1 гол, отдал 9 передач.
    • На счету Модрича в текущем сезоне 43 встречи, 2 забитых мяча и 8 голевых пасов.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1715950283
    ... ещё год они точно в Реале лишними не будут...
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