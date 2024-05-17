«Реал» готов продлить контракты с Модричем и Кроосом

«Реал» готов продлить соглашения с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом на один год. По данным Marca, «Реал» пока не отправил хавбекам официального предложения, но игроки показали, что у них все еще есть силы выступать на высоком уровне. Это убедило руководство клуба задуматься о продлении их контрактов.

Сообщается, что 38-летний Модрич принял свою новую роль в команде – хорват в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе. Что касается 34-летнего Крооса, то в нем, по словам источника, никогда не сомневался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Итальянец не задумываясь продолжил бы с ним работу.

Оба игрока также выразили желание остаться в «Реале» на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что положение Модрича зависит от Крооса. Если немец уйдет, то у хорвата появится шанс остаться, в противном случае он покинет команду.