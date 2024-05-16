Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Анчелотти придумал новую роль для Беллингема из-за прихода Мбаппе

    Анчелотти придумал новую роль для Беллингема из-за прихода Мбаппе

    Джуд Беллингем сменит позицию в «Реале» со следующего сезона.

    Приход Килиана Мбаппе не позволит англичанину играть в такой атакующей роли, как в этом сезоне.

    Главный тренер Карло Анчелотти решил, что Беллингем будет действовать глубже в полузащите. Там пригодятся не только его атакующие навыки, но и оборонительные.

    • «Реал» досрочно выиграл Примеру и дошел до финала Лиги чемпионов.
    • Беллингем в дебютном сезоне забил 23 гола и сделал 12 ассистов в 40 матчах.
    • Мадридцы купили его прошлым летом у «Боруссии Д» за 103+31 млн евро.

    Новости по теме
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Беллингем уступил лидерство партнеру по «Реалу» 5
    Определены номинанты на награду Globe Soccer Awards лучшему молодому игроку Европы
    Названы претенеднты на звание лучшего игрока Европы по версии Globe Soccer Awards 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+