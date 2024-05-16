Анчелотти придумал новую роль для Беллингема из-за прихода Мбаппе

Джуд Беллингем сменит позицию в «Реале» со следующего сезона.
Приход Килиана Мбаппе не позволит англичанину играть в такой атакующей роли, как в этом сезоне.
Главный тренер Карло Анчелотти решил, что Беллингем будет действовать глубже в полузащите. Там пригодятся не только его атакующие навыки, но и оборонительные.
- «Реал» досрочно выиграл Примеру и дошел до финала Лиги чемпионов.
- Беллингем в дебютном сезоне забил 23 гола и сделал 12 ассистов в 40 матчах.
- Мадридцы купили его прошлым летом у «Боруссии Д» за 103+31 млн евро.