Анчелотти придумал новую роль для Беллингема из-за прихода Мбаппе

Джуд Беллингем сменит позицию в «Реале» со следующего сезона.

Приход Килиана Мбаппе не позволит англичанину играть в такой атакующей роли, как в этом сезоне.

Главный тренер Карло Анчелотти решил, что Беллингем будет действовать глубже в полузащите. Там пригодятся не только его атакующие навыки, но и оборонительные.