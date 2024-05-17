Игроки «Спартака» не уважали Абаскаля: инсайд Рабинера

Стали известны факторы, которые «Спартак» учитывал при выборе нового тренера. О них рассказал обозрватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Накануне было объявлено, что с лета команду примет Деян Станкович.

«Клуб определил для себя ключевые проблемы, которые надо было закрыть. В частности, опыт работы с Гильермо Абаскалем показал, что этой командой может управлять только сильная личность. «У испанца куча интересных тактических идей, к нему не было особых претензий по части физподготовки, но игроки его элементарно не уважали», – подчеркнул один из моих собеседников. Нужен был тренер, который станет для них авторитетом, а его решения – законом. В «Спартаке» при этом руководствовались тем, что, если наладить командную дисциплину, эта же команда способна показывать намного больше.

Теперь в клубе понимают, что Абаскалю объективно рано было в «Спартак». Не потому, что РПЛ – какая-то выдающаяся по уровню игры лига, а потому что молодой тренер не был ментально готов к такому уровню давления и требований со стороны болельщиков. Его уровень с этой точки зрения – «Гранада» и «Кадис», где любая победа воспринимается на ура, а в поражении нет ничего страшного. Такая психологическая неустойчивость привела к тому, что Гильермо всерьез задумался о своем величии, улетел в небеса, откуда его спустить не было уже никакой возможности. При этом в клубе продолжают считать Абаскаля умным и талантливым специалистом, который имеет все возможности, чтобы в будущем добиться успеха в Европе.

При позднем Абаскале игроки разболтались. Это одна из причин, почему им нужен сильный и умный тренер, который не будет устраивать истерики, что часто случалось с Гильермо, а станет для них как строгий, но справедливый отец. Испанцу не удалось так себя поставить, он с какого-то момента с ними воевал, а надо было позиционировать себя иначе, вести себя увереннее и спокойнее.

Было решено не рассматривать или почти не рассматривать варианты с тренерами, которые не работали в клубах, доминирующих в своих чемпионатах. Поэтому, в частности, в шорт-лист не вошли кандидатуры Игоря Осинькина или Паскаля Янсена. Их сочли умными, сильными специалистами, но из категории тех, что лучшие свои команды строили на базе контратак. Против «Спартака» же подавляющее большинство соперников «паркует автобус», и требовался специалист, привыкший работать в таких условиях.

Конечно, Сербия и Венгрия – не топ-чемпионаты, конкуренция в той же РПЛ значительно выше, тогда как у «Црвены звезды» и «Ференцвароша» большое преимущество в финансировании. Тем не менее, Станкович – тренер, который на протяжении нескольких лет систематически должен был вскрывать плотную оборону, что при Абаскале (да и не только) было главной проблемой «Спартака». Даже при Слишковиче красно-белые так и не научились проходить «Пари НН» и «Балтику», – написал источник.