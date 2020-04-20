Кокорин: «Начал смотреть UFC из-за Макгрегора. Крутой чудак, делает шоу»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем увлечении смешанными единоборствами.

«Я начал UFC смотреть, потому что появился такой персонаж, как Макгрегор, который давал шоу. Мне было интересно смотреть за ним и за тем, как он все преподносит и делает шоу. Сам стиль его. Он очень крутой чудак. Но потом у него чуть-чуть снесло голову. От суперуспеха и гонораров. Он же даже в бокс пошел», – сказал Кокорин.