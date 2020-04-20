Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Кокорин: «Начал смотреть UFC из-за Макгрегора. Крутой чудак, делает шоу»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем увлечении смешанными единоборствами.

    «Я начал UFC смотреть, потому что появился такой персонаж, как Макгрегор, который давал шоу. Мне было интересно смотреть за ним и за тем, как он все преподносит и делает шоу. Сам стиль его. Он очень крутой чудак. Но потом у него чуть-чуть снесло голову. От суперуспеха и гонораров. Он же даже в бокс пошел», – сказал Кокорин.

    • Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел четыре матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1149

      FENIX-SL 47 минут назад

      чуть чуть снесло голову
      и стал миллиардером
      вот лох!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      кто там 59 минут назад

      Прям как ты. Такой же чудак с мамаем. Только он в бокс, а ты в тюрьму пошёл. гыгыгы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru