Кокорин: «Начал смотреть UFC из-за Макгрегора. Крутой чудак, делает шоу»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем увлечении смешанными единоборствами.
«Я начал UFC смотреть, потому что появился такой персонаж, как Макгрегор, который давал шоу. Мне было интересно смотреть за ним и за тем, как он все преподносит и делает шоу. Сам стиль его. Он очень крутой чудак. Но потом у него чуть-чуть снесло голову. От суперуспеха и гонораров. Он же даже в бокс пошел», – сказал Кокорин.
- Права на Кокорина принадлежат «Зениту».
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел четыре матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24