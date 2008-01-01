Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Кокорин: «Я провел за «Динамо» 200 матчей, забил 50 голов. У них давно не было такого воспитанника»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин пожаловался на отношение к воспитанникам со стороны «Динамо». Игрок его не понимает.

    «Динамо» – это отдельная история. Очень много людей, которые отвечают за свои моменты. Там нет главного человека, который переживает за все. И мне также непонятно отношение к своим воспитанникам.

    Зато были иностранцы, которые приехали, сыграли чуть-чуть — они герои. Я провел 200 матчей, забил 50 голов — ко мне плохое отношение. А ведь у них давно не было такого воспитанника.

    Почему ко мне плохое отношение? Из-за всех этих историй: машины, клубы... Я очень люблю этот клуб. Зато есть люди, которые приехали, заработали деньги, а им хлопают. Они — легенды «Динамо». Молодые ребята уходят, потому что такое отношение», – сказал Кокорин в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • За «Динамо» Кокорин выступал в течение семи лет.
    • Главное достижение в карьере игрока – чемпионство с «Зенитом».
    • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru