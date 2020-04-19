Кокорин: «Я провел за «Динамо» 200 матчей, забил 50 голов. У них давно не было такого воспитанника»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин пожаловался на отношение к воспитанникам со стороны «Динамо». Игрок его не понимает.

«Динамо» – это отдельная история. Очень много людей, которые отвечают за свои моменты. Там нет главного человека, который переживает за все. И мне также непонятно отношение к своим воспитанникам.

Зато были иностранцы, которые приехали, сыграли чуть-чуть — они герои. Я провел 200 матчей, забил 50 голов — ко мне плохое отношение. А ведь у них давно не было такого воспитанника.

Почему ко мне плохое отношение? Из-за всех этих историй: машины, клубы... Я очень люблю этот клуб. Зато есть люди, которые приехали, заработали деньги, а им хлопают. Они — легенды «Динамо». Молодые ребята уходят, потому что такое отношение», – сказал Кокорин в беседе с Нобелем Арустамяном.