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  • Кокорин: «Я провел за «Динамо» 200 матчей, забил 50 голов. У них давно не было такого воспитанника»

Кокорин: «Я провел за «Динамо» 200 матчей, забил 50 голов. У них давно не было такого воспитанника»

19 апреля 2020, 10:30
11

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин пожаловался на отношение к воспитанникам со стороны «Динамо». Игрок его не понимает.

«Динамо» – это отдельная история. Очень много людей, которые отвечают за свои моменты. Там нет главного человека, который переживает за все. И мне также непонятно отношение к своим воспитанникам.

Зато были иностранцы, которые приехали, сыграли чуть-чуть — они герои. Я провел 200 матчей, забил 50 голов — ко мне плохое отношение. А ведь у них давно не было такого воспитанника.

Почему ко мне плохое отношение? Из-за всех этих историй: машины, клубы... Я очень люблю этот клуб. Зато есть люди, которые приехали, заработали деньги, а им хлопают. Они — легенды «Динамо». Молодые ребята уходят, потому что такое отношение», – сказал Кокорин в беседе с Нобелем Арустамяном.

  • За «Динамо» Кокорин выступал в течение семи лет.
  • Главное достижение в карьере игрока – чемпионство с «Зенитом».
  • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.

Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Кокорин Александр
Комментарии (11)
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general.lizyukov
1587283600
Шура, а ты не за деньги разве на поле выходишь? Не, в Динамо реально кавардак был, там этих недолегионеров пачками брали, от которых пользы почти ноль, достойных по пальцам пересчитать можно, типа, Данни или Воронин, но основная масса просто шлак. Но их наняли на работу и они её выполняли. Хорошо или плохо - это тренер пусть решает, он их на поле выпускал. А вот спрашивать надо с тех м.ков, которые контракты составляли. Вангую, что там откаты похлеще госзакупок. Странно, что ВТБ такую дыру не сразу закрыл.
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Соарес
1587290123
Какой человек,такое и отношение
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омск55
1587290410
200 матчей 50 голов уровень ФНЛ
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DOCTOR PENALTY
1587295369
Внутридинамовская кухня одна из самых мерзких в РПЛ, здесь Кокорин правду говорит. Не фантазирую, приходилось сталкиваться.
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FanatSerj
1587307742
он хоть бы ВИКИ страницу про себя открыл 171 матч и 41 голов или он ещё от двух сторонок накинул статистику )) Если уж и говорить про уважаемых, то Кевин Курани за 124 матча накидал 50, причем не сильно напрягаясь и считай в предпенсионном возрасте.
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Hektor 84
1587316807
171 матч 41 год. О чем он бредит? Он себя с такой статистикой бомбардиром считает? )))))) ржу ни магу. Да, давно у динамо не было такого тупого бревна.
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Dinamikk
1587419838
Ой обидели мальчика смотрите, да какое к этой шкуре продажной может быть нормальное отношение, только тачки и бабло на уме на клуб пофиг. Анжи поманило сразу слинял. Потом в питер метнулся, бросил клуб в трудную минуту, за пол года до вылета. Отношения нормального захотел... Да ты ЧМО по жизни, какое к тебе может быть отношение!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1587442296
Как Мустафа: от всюду "БЯЖАЛ".
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