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    Кокорин: «Не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к футболу.

    «Атмосфера в Сочи расслабляет. Но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель – играть в футбол. Поэтому не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан, в баню.

    Если думать о футболе, можно все это совмещать без ущерба для игры», – сказал Кокорин в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • Кокорин перебрался в «Сочи» этой зимой.
    • Он был арендован у «Зенита» до конца сезона.
    • На данный момент он провел в новой команде четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5503

      paracetamol 39 минут назад

      В городе Сочи, темные ночи!

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      Рейтинг: +2284

      solodealer 1 час назад

      Старо, как мир...
      Мастерство не пропьёшь!
      Кокорин играет так, как играет...НЕ ПОТОМУ, ЧТО МНОГО ТРЕНИРОВАЛСЯ И/ИЛИ РЕЖИМИЛ)))
      Он - талант от природы!
      такие будут в топах всегда, пока молодые...Пьют они или нет, значения, практически, не имеет... даже пьяный 25-летний, скорее всего обгонит 35-летнего)))
      Джордж БЕСТ... ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА "ТЕХНАРЕЙ", ГЕНИЙ ОБВОДКМ (посмотрите записи - просто писец!) вообще пьяным играл не раз...И бристал на поле)))
      Андрэ АГАССИ (теннис) всю свою молодость провёл на вечеринках и жрал одни гамбургеры... И БЫЛ НАПОБЕДИМЫМ ЧЕМПИОНОМ!))) А потом, на излёте карьеры...стал режимить, спать ложился вовремя, диету соблюдать...и НЕ ХРЕНА НЕ ПОМОГАЛО))) был бледною тенью себя молодого)))
      Не путать то, что дано природой "уродитам" с тем, чего можно достичь тренировками....Кокорин - великолепный футболист и ...НЕВАЖНЕЦКИЙ СПОРТСМЕН))) Ну и, конечно, НЕДОУМОК, КАКИХ МАЛО))))

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      Рейтинг: +3517

      BarStep > solodealer 1 час назад

      == И бристал на поле))) == Ты чего хотел сказать-то, он всё-таки блистал на поле или дристал, а?)))

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      Рейтинг: +2284

      solodealer > BarStep 1 час назад

      угадай..С ДВУХ РАЗ...

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      Рейтинг: +2889

      Борат 1 час назад

      Саня Дело молотит ! Главное в ресторане стулом никого не огреть ! Гыгы

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      Рейтинг: +16247

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё правильно Санёк, если водка мешает тренировкам, надо бросить тренироваться.

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