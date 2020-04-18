Кокорин: «Не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к футболу.

«Атмосфера в Сочи расслабляет. Но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель – играть в футбол. Поэтому не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан, в баню.

Если думать о футболе, можно все это совмещать без ущерба для игры», – сказал Кокорин в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.