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  • Кокорин: «Не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан»

Кокорин: «Не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан»

18 апреля 2020, 21:34
11

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к футболу.

«Атмосфера в Сочи расслабляет. Но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель – играть в футбол. Поэтому не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан, в баню.

Если думать о футболе, можно все это совмещать без ущерба для игры», – сказал Кокорин в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • Кокорин перебрался в «Сочи» этой зимой.
  • Он был арендован у «Зенита» до конца сезона.
  • На данный момент он провел в новой команде четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1587235453
Всё правильно Санёк, если водка мешает тренировкам, надо бросить тренироваться.
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paracetamol
1587240242
В городе Сочи, темные ночи!
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mutabor0992
1587243183
Походу урок сенсея Пака прошел даром...Жаль.
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Plyash
1587243284
Саша,нельзя в рестораны,там слишком много стульев.Табу.
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житель СПб
1587247179
Вот парень... Ничему его жизнь не учит!
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vmonomah17
1587265741
Саня держись, потерпи маленько. Сейчас газпром тебе новый контракт даст и можешь спокойно в разнос идти. Тренироваться уже не нужно будет, с мамаем будете в ресторанах людям головы стульями и бутылками пробивать)))
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Hektor 84
1587310524
А как же сидите дома соблюдайте самоизоляцию? Или это только для нас для простых смертных? Или через пару часов будет опровержение типа меня не так поняли.
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