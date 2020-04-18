Кокорин: «Не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к футболу.
«Атмосфера в Сочи расслабляет. Но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель – играть в футбол. Поэтому не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан, в баню.
Если думать о футболе, можно все это совмещать без ущерба для игры», – сказал Кокорин в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
- Кокорин перебрался в «Сочи» этой зимой.
- Он был арендован у «Зенита» до конца сезона.
- На данный момент он провел в новой команде четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.
Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна