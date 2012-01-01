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    Сарри: «Скучаю по английской Премьер-лиге»

    Бывший главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к чемпионату Англии.

    «Премьер-лига – великолепный турнир. Я до сих пор под впечатлением. В каждом матче была особенная атмосфера, накал, страсть и борьба. Не буду скрывать, я скучаю.

    С другой стороны, я не могу сказать подобные вещи о жизни в этой стране. Более того, я вообще не понимаю, как там живут итальянцы», – сказал специалист пресс-службе «Ювентуса».

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года и проработал с командой один сезон.
    • Он помог ей выиграть Лигу Европы и Суперкубок страны, а также вывел в финал Кубка лиги.
    • Сразу после ухода из лондонского клуба он подписал контракт с туринцами.

    Сарри: «Футболисты «Челси» плакали, узнав о моем уходе»

    Источник: ФК «Ювентус»

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