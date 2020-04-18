Сарри: «Скучаю по английской Премьер-лиге»

Бывший главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к чемпионату Англии.

«Премьер-лига – великолепный турнир. Я до сих пор под впечатлением. В каждом матче была особенная атмосфера, накал, страсть и борьба. Не буду скрывать, я скучаю.

С другой стороны, я не могу сказать подобные вещи о жизни в этой стране. Более того, я вообще не понимаю, как там живут итальянцы», – сказал специалист пресс-службе «Ювентуса».

Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года и проработал с командой один сезон.

Он помог ей выиграть Лигу Европы и Суперкубок страны, а также вывел в финал Кубка лиги.

Сразу после ухода из лондонского клуба он подписал контракт с туринцами.

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