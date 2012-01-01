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    Клопп: «Я должен научиться завязывать галстук»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чем планирует заниматься в ближайшую неделю.

    «У меня появилось свободное время, поэтому я должен научиться завязывать галстук. Да, мне 52 года, и я не умею этого делать. Не исключено, что мне потребуется целая неделя.

    Чем я занимаюсь дома? Мою посуду. Мне нравится это дело, но теперь хочу покорить новую вершину – научиться завязывать галстук», – сказал Клопп.

    • Ранее стало известно, что Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
    • «Ливерпуль» в этом сезоне занимает первое место в таблице, набрав 82 очка.

    Источник: Твиттер «Ливерпуля»

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