Клопп: «Я должен научиться завязывать галстук»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чем планирует заниматься в ближайшую неделю.
«У меня появилось свободное время, поэтому я должен научиться завязывать галстук. Да, мне 52 года, и я не умею этого делать. Не исключено, что мне потребуется целая неделя.
Чем я занимаюсь дома? Мою посуду. Мне нравится это дело, но теперь хочу покорить новую вершину – научиться завязывать галстук», – сказал Клопп.
- Ранее стало известно, что Премьер-лига была приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- «Ливерпуль» в этом сезоне занимает первое место в таблице, набрав 82 очка.
Источник: Твиттер «Ливерпуля»