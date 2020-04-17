Клопп: «Я должен научиться завязывать галстук»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чем планирует заниматься в ближайшую неделю.

«У меня появилось свободное время, поэтому я должен научиться завязывать галстук. Да, мне 52 года, и я не умею этого делать. Не исключено, что мне потребуется целая неделя.

Чем я занимаюсь дома? Мою посуду. Мне нравится это дело, но теперь хочу покорить новую вершину – научиться завязывать галстук», – сказал Клопп.