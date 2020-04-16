Правительство Германии поддержит adidas кредитом на 2,4 миллиарда. Продажи компании упали на 60%

Правительство Германии выдаст компании adidas кредит в размере 2,4 миллиарда евро в качестве поддержки в условиях коронавируса.

С начала пандемии продажи немецкого производителя сократились на 60%, были закрыты магазины в Европе и Северной Америке. Помимо поддержки от правительства компания получит 600 миллионов евро от консорциума местных и иностранных банков. В руководстве adidas сообщили, что без государственной помощи корпорации не выжить.

Adidas занимает ведущее место на рынке футбольной экипировки. Компания одевает, в частности,сборные России, Германии, Испании, «Реал», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и многие другие команды.