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    Правительство Германии поддержит adidas кредитом на 2,4 миллиарда. Продажи компании упали на 60%

    Правительство Германии выдаст компании adidas кредит в размере 2,4 миллиарда евро в качестве поддержки в условиях коронавируса.

    С начала пандемии продажи немецкого производителя сократились на 60%, были закрыты магазины в Европе и Северной Америке. Помимо поддержки от правительства компания получит 600 миллионов евро от консорциума местных и иностранных банков. В руководстве adidas сообщили, что без государственной помощи корпорации не выжить.

    Adidas занимает ведущее место на рынке футбольной экипировки. Компания одевает, в частности,сборные России, Германии, Испании, «Реал», «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и многие другие команды.

    Источник: El Pais

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      elessar arnor 58 минут назад

      угораю от курток с полосками на спине

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