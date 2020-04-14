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  • Аршавин – о зарплатах: «С Кокориным самая интересная ситуация получилась»

Аршавин – о зарплатах: «С Кокориным самая интересная ситуация получилась»

14 апреля 2020, 16:58
8

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с контрактом нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».

«С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в «Сочи» выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в «Зенит». Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом «Сочи», думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • «Сочи» урезал оклады футболистам за апрель на 50 процентов.

Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Аршавин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (8)
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klim2m
1586875604
Вперд выбрал и все, молодца пусть теперь заберут ))) так и доют зениток
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zigbert
1586958767
Может Кокорину сделают исключение?
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