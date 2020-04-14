Аршавин – о зарплатах: «С Кокориным самая интересная ситуация получилась»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о ситуации с контрактом нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».

«С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в «Сочи» выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в «Зенит». Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом «Сочи», думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» урезал оклады футболистам за апрель на 50 процентов.

Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале