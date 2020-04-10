Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вернeт клубу часть полученных денег из-за сокращения зарплат.

Ранее футболист рассказал, что попросил с ним рассчитаться до конца сезона сразу после перехода в феврале.

Однако генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что исключений для Кокорина клуб делать не будет.

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», – сказал Рубашко.

«Сочи» урезал оклады футболистам за апрель на 50 процентов.