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  • Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале

Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале

10 апреля 2020, 19:19
7

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вернeт клубу часть полученных денег из-за сокращения зарплат.

Ранее футболист рассказал, что попросил с ним рассчитаться до конца сезона сразу после перехода в феврале.

Однако генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что исключений для Кокорина клуб делать не будет.

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», – сказал Рубашко.

«Сочи» урезал оклады футболистам за апрель на 50 процентов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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giluxa1963
1586537377
не ссы кокоша меньше минималки не заплатят
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vladimir-7
1586537823
Но для этого необходимо согласие Кркорина.
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фанат джигурды
1586538186
Кокорин может калымнуть- научить Глушака швейному мастерству. Норма паечка родная за отсидочку навар, А цена твоя такая рукавичек 40 пар. Ты иголочка, иголка ты мне паечку строчи.
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BarStep
1586538761
Так вот чё он в марте забегал как прям не узнать... Должок оказывается начал отрабатывать)))
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Ziklop
1586541764
Опять Ортенберг объ.пал Кокорина
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