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    Зарплата Кокорина попадет под сокращение, несмотря на выплату денег в феврале

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин вернeт клубу часть полученных денег из-за сокращения зарплат.

    Ранее футболист рассказал, что попросил с ним рассчитаться до конца сезона сразу после перехода в феврале.

    Однако генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что исключений для Кокорина клуб делать не будет.

    «По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», – сказал Рубашко.

    «Сочи» урезал оклады футболистам за апрель на 50 процентов.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2020 19:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +296

      Ziklop 9 часов назад

      Опять Ортенберг объ.пал Кокорина

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      Рейтинг: +3488

      BarStep 10 часов назад

      Так вот чё он в марте забегал как прям не узнать... Должок оказывается начал отрабатывать)))

      1
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      Рейтинг: +392

      фанат джигурды 10 часов назад

      Кокорин может калымнуть- научить Глушака швейному мастерству.

      Норма паечка родная за отсидочку навар,
      А цена твоя такая рукавичек 40 пар.
      Ты иголочка, иголка ты мне паечку строчи.

      1
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      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 11 часов назад

      Но для этого необходимо согласие Кркорина.

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      Рейтинг: +3488

      BarStep > vladimir-7 10 часов назад

      Думаешь не согласится? Я те умоляю..

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      Рейтинг: +10622

      vladimir-7 > BarStep 10 часов назад

      Заставят.

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      Рейтинг: +1807

      giluxa1963 11 часов назад

      не ссы кокоша меньше минималки не заплатят

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