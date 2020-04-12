Футболистка Морган показала, как на девятом месяце беременности выполняет силовую тренировку

Футболистка сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган разместила в инстаграме видео силовой тренировки. Сейчас женщина находится на девятом месяце беременности.

Морган приседает с гирей, делает выпады, отжимания, чтобы поддерживать себя в спортивной форме.

Алекс Морган дважды брала чемпионат мира.

За сборную США футболистка провела 169 матчей, забила 107 голов.

В составе «Лиона» она выигрывала Лигу чемпионов.