Футболистка Морган показала, как на девятом месяце беременности выполняет силовую тренировку

Футболистка сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган разместила в инстаграме видео силовой тренировки. Сейчас женщина находится на девятом месяце беременности.
Морган приседает с гирей, делает выпады, отжимания, чтобы поддерживать себя в спортивной форме.
- Алекс Морган дважды брала чемпионат мира.
- За сборную США футболистка провела 169 матчей, забила 107 голов.
- В составе «Лиона» она выигрывала Лигу чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Алекс Морган