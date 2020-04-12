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  • Футболистка Морган показала, как на девятом месяце беременности выполняет силовую тренировку

Футболистка Морган показала, как на девятом месяце беременности выполняет силовую тренировку

12 апреля 2020, 16:13
9

Футболистка сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган разместила в инстаграме видео силовой тренировки. Сейчас женщина находится на девятом месяце беременности.

Морган приседает с гирей, делает выпады, отжимания, чтобы поддерживать себя в спортивной форме.

  • Алекс Морган дважды брала чемпионат мира.
  • За сборную США футболистка провела 169 матчей, забила 107 голов.
  • В составе «Лиона» она выигрывала Лигу чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Алекс Морган
США. МЛС
Комментарии (9)
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Football06
1586699551
И что? Хайп и карьера важнее семьи , ну это давно понятно) настоящая мать потеет на кухне а тут да пофиг чё там врачи говорят не нагружаться тем более 9-ый месяц) главное просмотры лайки хайп а потом и карьера дальше)
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InterMilLano1908
1586702791
Потом выкидыш и новые посты в инстаграмм... ипанутая
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Cules2013
1586708815
ну и нахера?
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portero
1586709649
ну это исключения ..... надо написать "опасно для жизни не повторять"
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zigbert
1586775492
А вот без этого никак нельзя?
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