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    Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на то, что показывает сборная Украины»

    Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил стиль главной украинской сборной и «Ливерпуля». Специалисту импонирует Юрген Клопп.

    «Из тренеров могу выделить Хосепа Гвардиолу и Клоппа. Я начал болеть за «Манчестер Сити» после прихода испанца. «Ливерпуль» Клоппа в текущем сезоне играет в прекрасный футбол. Его футбол похож на то, что показывает сборная Украины», – считает Ротань.

    • Тренер работает в молодежной сборной Украины с 2018 года.
    • В качестве игрока Ротань провел 100 матчей за сборную Украины (восемь голов).
    • Ротань выигрывал чемпионат Украины с «Динамо».

    Источник: УАФ

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    Сегодня, 11:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      кто там 35 минут назад

      Ждём расследование укропитеков, что Клоп истинный украинец, Ливерпуль - это часть Динамо Киев и то что все там у Шевченко консультируются, а то что Ливерпулю могут не дать чемпионство - это происки Кремля что бы Украине поднасрать. Ага.

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