Ждём расследование укропитеков, что Клоп истинный украинец, Ливерпуль - это часть Динамо Киев и то что все там у Шевченко консультируются, а то что Ливерпулю могут не дать чемпионство - это происки Кремля что бы Украине поднасрать. Ага.
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил стиль главной украинской сборной и «Ливерпуля». Специалисту импонирует Юрген Клопп.
«Из тренеров могу выделить Хосепа Гвардиолу и Клоппа. Я начал болеть за «Манчестер Сити» после прихода испанца. «Ливерпуль» Клоппа в текущем сезоне играет в прекрасный футбол. Его футбол похож на то, что показывает сборная Украины», – считает Ротань.
- Тренер работает в молодежной сборной Украины с 2018 года.
- В качестве игрока Ротань провел 100 матчей за сборную Украины (восемь голов).
- Ротань выигрывал чемпионат Украины с «Динамо».