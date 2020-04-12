Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на то, что показывает сборная Украины»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил стиль главной украинской сборной и «Ливерпуля». Специалисту импонирует Юрген Клопп.

«Из тренеров могу выделить Хосепа Гвардиолу и Клоппа. Я начал болеть за «Манчестер Сити» после прихода испанца. «Ливерпуль» Клоппа в текущем сезоне играет в прекрасный футбол. Его футбол похож на то, что показывает сборная Украины», – считает Ротань.