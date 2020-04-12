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  • Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на то, что показывает сборная Украины»

Ротань: «Игра «Ливерпуля» похожа на то, что показывает сборная Украины»

12 апреля 2020, 11:10
7

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил стиль главной украинской сборной и «Ливерпуля». Специалисту импонирует Юрген Клопп.

«Из тренеров могу выделить Хосепа Гвардиолу и Клоппа. Я начал болеть за «Манчестер Сити» после прихода испанца. «Ливерпуль» Клоппа в текущем сезоне играет в прекрасный футбол. Его футбол похож на то, что показывает сборная Украины», – считает Ротань.

  • Тренер работает в молодежной сборной Украины с 2018 года.
  • В качестве игрока Ротань провел 100 матчей за сборную Украины (восемь голов).
  • Ротань выигрывал чемпионат Украины с «Динамо».

Источник: УАФ
Украина. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Украина Ливерпуль Ротань Руслан
Комментарии (7)
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кто там
1586679496
Ждём расследование укропитеков, что Клоп истинный украинец, Ливерпуль - это часть Динамо Киев и то что все там у Шевченко консультируются, а то что Ливерпулю могут не дать чемпионство - это происки Кремля что бы Украине поднасрать. Ага.
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Волька
1586683181
ротань захлопни свой ротань
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Hektor 84
1586687180
Только у сборной Украины трофеев не заметно
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Axe111
1586687361
...........
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кран
1586690549
Так Ливерпуль на нее и равняется)))
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Томик
1586690689
Но пока лишь "похож". Немного. Ливерпулю ещё работать и работать.
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DOCTOR PENALTY
1586711438
Это ж сколько горилки надо выпить, чтобы такое разглядеть.
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