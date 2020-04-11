Шакири: «Я плакал, когда Роналдо проиграл в финале ЧМ-1998, а в 2002 году сделал прическу, как у него»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, что его кумиром детства был Роналдо. Швейцарец плакал, когда бразильцы проиграли в финале ЧМ-1998 Франции.

«Стиль игры Роналдо был удивительным. Он был настоящим кумиром. В 2002 году я сделал прическу, как у него. В школе все были в шоке.

Когда Роналдо со сборной проиграл в финале чемпионата мира-1998, я плакал дома», – сообщил Шакири.

В 2002 году Роналдо со сборной выиграл чемпионат мира (равно как и в 1994 году).

На клубном уровне бразилец провел больше всего матчей за мадридский «Реал».

Роналдо завершил карьеру в 2011 году.

Фото: твиттер Goal.

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