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    Шакири: «Я плакал, когда Роналдо проиграл в финале ЧМ-1998, а в 2002 году сделал прическу, как у него»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири рассказал, что его кумиром детства был Роналдо. Швейцарец плакал, когда бразильцы проиграли в финале ЧМ-1998 Франции.

    «Стиль игры Роналдо был удивительным. Он был настоящим кумиром. В 2002 году я сделал прическу, как у него. В школе все были в шоке.

    Когда Роналдо со сборной проиграл в финале чемпионата мира-1998, я плакал дома», – сообщил Шакири.

    • В 2002 году Роналдо со сборной выиграл чемпионат мира (равно как и в 1994 году).
    • На клубном уровне бразилец провел больше всего матчей за мадридский «Реал».
    • Роналдо завершил карьеру в 2011 году.

    Фото: твиттер Goal.

    Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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