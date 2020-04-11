ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит футбольный чемпионат

Руководитель экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор на брифинге в Минске порекомендовал Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит чемпионат по футболу.
«Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – приводит слова эксперта «Интерфакс».
- Белоруссия – единственная страна в Европе, где в условиях пандемии профессионально играют в футбол.
- В Белоруссии заражено коронавирусом более 2,2 тысячи человек.
- По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.
Источник: «Интерфакс»