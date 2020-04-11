ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит футбольный чемпионат

Руководитель экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор на брифинге в Минске порекомендовал Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит чемпионат по футболу.

«Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – приводит слова эксперта «Интерфакс».