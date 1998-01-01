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    ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит футбольный чемпионат

    Руководитель экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор на брифинге в Минске порекомендовал Белоруссии запретить массовые мероприятия. В стране проходит чемпионат по футболу.

    «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц», – приводит слова эксперта «Интерфакс».

    • Белоруссия – единственная страна в Европе, где в условиях пандемии профессионально играют в футбол.
    • В Белоруссии заражено коронавирусом более 2,2 тысячи человек.
    • По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

    Источник: «Интерфакс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +398

      моэм 4 часа назад

      Пример Белоруссии - демонстрация на весь мир того , что ВОЗ просто не умеет работать , а чиновники ВОЗа - частью обыкновенные бездельники "сидящие" на огромных окладах а часть просто коррупционеры купленные крупным бизнесом...абидна им ПРАВДА панымаэш.

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      Рейтинг: +444

      Граф2019 4 часа назад

      А ВОЗ и ныне там... все эти запреты лоббирует нефтенные и авио- автостроители! убытки- колоссальны! батько прав...пейте спирт! но в меру...

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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 5 часов назад

      Что же тогда срач тв будет показывать?

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      Рейтинг: +311

      Ziklop 5 часов назад

      Нагласакс разберись у себя на островке, нех других учить.

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      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Интересно наблюдать за Белоруссией и Швецией.
      Посмотрим кто будет прав. Там тоже не враги своему народу , но додход к проблеме другой.

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