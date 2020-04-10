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    Уткин – о колонке Семина: «Трудно было выступить более идиотским образом»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал выступление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в газете, где он призвал не сокращать зарплаты футболистам. Журналист счел колонку идиотской.

    «Этот фальстарт Палыча стоит дорого, и не в деньгах... Трудно было выступить более идиотским образом. Это отлично обнажает мотивы. Вскрывает, как скальпель», – написал Уткин.

    • В итоге «Локомотив» договорился с игроками о понижении зарплаты.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
    • Контракт Семина истекает летом.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    10.04.2020 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +246

      GreyDM 3 часа назад

      Вася, Шпалыч конечно не прав,но его понять хотя бы можно-о своих парнях печётся, и, в принципе какое-то моральное право имеет излагать свою точку зрения,но ты-то куда нах@й выпал?!?! И уж точно не тебе про идиотизм разглагольствовать!

      3
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      Рейтинг: +414

      Чехов на Садовой > GreyDM 2 часа назад

      Если Сёмин имеет право на идиотское заявление, почему Уткин не может его комментировать? Даже если Вы думаете , что Вася сам идиот! Заслуги, жадность и ограниченность , применительно к Шпалычу, нормальный набор эпитетов. C'est La Vie , и никуда от этого не денешься.

      2
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      Рейтинг: +3767

      ЮНик > Чехов на Садовой 13 минут назад

      Как удивительно встретить адекватный, здравый коммент на этом сайте, особенно под текстом Василия Уткина. Обычно всё сводится к обсуждению "толстой жопы у этого жирдяя и жиробаса Васи", о чем бы тот не высказывался. Респект Вам , Чехов на Садовой!

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