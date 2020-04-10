Уткин – о колонке Семина: «Трудно было выступить более идиотским образом»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал выступление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в газете, где он призвал не сокращать зарплаты футболистам. Журналист счел колонку идиотской.

«Этот фальстарт Палыча стоит дорого, и не в деньгах... Трудно было выступить более идиотским образом. Это отлично обнажает мотивы. Вскрывает, как скальпель», – написал Уткин.