AS: Зидан хочет видеть в «Реале» защитника «РБ Лейпциг» Упамекано

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет по окончании сезона усилить центр обороны своей команды.

По информации AS, приоритет для французского специалиста – покупка защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

Сообщается, что Зидан недоволен игрой Начо и Эдера Милитао, поэтому настаивает на подписании своего 21-летнего соотечественника.