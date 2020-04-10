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    AS: Зидан хочет видеть в «Реале» защитника «РБ Лейпциг» Упамекано

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет по окончании сезона усилить центр обороны своей команды.

    По информации AS, приоритет для французского специалиста – покупка защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

    Сообщается, что Зидан недоволен игрой Начо и Эдера Милитао, поэтому настаивает на подписании своего 21-летнего соотечественника.

    Источник: AS

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    10.04.2020 20:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +316

      Proker 7 часов назад

      Зидан однажды очень захотел Азара,что с ним случилось? адаптируется!

      0
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      Рейтинг: +9540

      DeStar 9 часов назад

      опять француз)

      0
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