AS: Зидан хочет видеть в «Реале» защитника «РБ Лейпциг» Упамекано

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет по окончании сезона усилить центр обороны своей команды.
По информации AS, приоритет для французского специалиста – покупка защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.
Сообщается, что Зидан недоволен игрой Начо и Эдера Милитао, поэтому настаивает на подписании своего 21-летнего соотечественника.
- Помимо «Реала» интерес к Упамекано проявляют «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Милан», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
- Контракт игрока с «РБ Лейпциг» истекает в 2021 году, поэтому с высокой долей вероятности его продадут грядущим летом.
Источник: AS