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  • Смородская: «Гилерме незаменимый. Зря Кикнадзе говорил, что найдет ему замену»

Смородская: «Гилерме незаменимый. Зря Кикнадзе говорил, что найдет ему замену»

9 апреля 2020, 12:52
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала конфликт между футболистами «Локомотива» и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

  • Кикнадзе предложил игрокам урезать оклады на 40 процентов до конца мая, но получил отказ.
  • Вратарь Гилерме выступил от команды, сообщив, что Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

«Мне сложно здесь давать оценку. Не знаю всей внутренней кухни. В принципе, думаю, должны договориться. Время тяжелое. Чемпионат приостановлен, доходов нет... Нет ответа, почему не достигнут компромисс. Пишут, что Кикнадзе повел себя неправильно? Такая версия имеет право на жизнь. Да, имеет... Надо ведь договариваться. В приказном порядке ничего не решишь. Причем надо найти общий язык с каждым, на каждого найти время. Наверное, неправильно было объявлять всем вместе решение клуба. Перед этим следовало переговорить индивидуально.

Обиделся ли Гилерме на слова Кикнадзе на встрече с болельщиками о том, что тот найдет ему замену, если вратарь уйдет? Это надо у голкипера спросить. Наверное, не следовало говорить, что завтра придет такой же вратарь. Это как-то натянуто... Незаменимые есть! Причем во всех видах спорта. Вот ушел Фуркад из биатлона, появится ли теперь такой же выдающийся спортсмен? Большой вопрос...

Гилерме незаменимый. Пока я не вижу ему альтернативу в нашем чемпионате. В тройку сильнейших он точно входит. Урезание заплаты на 40 процентов? Это точно не драконовская мера.

Что касается чемпионата, то, на мой взгляд, его надо попробовать доиграть. Пусть и без зрителей, но доиграть», – сказала Смородская.

«СЭ»: «Игроки «Локо» недовольны формой предложения о снижении зарплат

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме Смородская Ольга Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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JTherry
1586426557
и зарплаты на время самоизоляции урежут, и чемпионат, скорее всего, доиграют (хотелось бы)...
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кто там
1586427472
Жалкое зрелище. В РФПЛ почти все клубы существуют в минус, а они(управленцы) делают видимость своей значимости и полезности, а так же мнимую силу РФПЛ. Создали дебильный лимит якобы что бы отечественные инвалиды-футболисты развивались в футбольном аспекте(на самом деле, как и всегда для отмывания бабла) тем самым подняв ЧСВ этих убогих спортсменов и соответственно уровень их прожорливости в финансовом плане, а теперь же удивляются почему же они кусают руку которая их кормит и не соглашаются идти на уступки?)
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Томик
1586441849
Кикнадзе считает только себя исключительно незаменимым, а какие-то там Сёмин или Гильерме - это так, погулять вышли.
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Hektor 84
1586456346
Выкинут грузина
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