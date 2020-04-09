Куликов – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, но переговоры еще не завершены»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов дал комментарии по поводу ситуации в клубе со снижением зарплат футболистов.

Ранее сообщалось, что игроки столичной команды отказались урезать свои оклады на 40 процентов до конца мая.

– Игрокам «Локомотива» все-таки урежут зарплаты в связи с простоем из-за пандемии коронавируса?

– Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

– Вы согласны на понижение?

– У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.

– Что можно купить на 40 процентов вашей зарплаты?

– Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — небольшая часть ремонта. И все же эта сумма мне бы помогла.