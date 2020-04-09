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    Куликов – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, но переговоры еще не завершены»

    Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов дал комментарии по поводу ситуации в клубе со снижением зарплат футболистов.

    Ранее сообщалось, что игроки столичной команды отказались урезать свои оклады на 40 процентов до конца мая.

    – Игрокам «Локомотива» все-таки урежут зарплаты в связи с простоем из-за пандемии коронавируса?

    – Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

    – Вы согласны на понижение?

    – У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.

    – Что можно купить на 40 процентов вашей зарплаты?

    – Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — небольшая часть ремонта. И все же эта сумма мне бы помогла.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.04.2020 11:32
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