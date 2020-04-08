«Севилья» сократила зарплаты игрокам и тренерам на 70 процентов

«Севилья» сократила зарплату футболистам и персоналу клуба из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

На снижение зарплат на 70 процентов также пошли члены совета директоров «Севильи» и руководящий состав клуба.

На 70% зарплаты сократили также «Барселона» и «Атлетико».

«Реал» пока не объявил о своем решении.

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