Cadena SER: «Реал» сократит игрокам зарплату на 12%, если сезон доиграют, на 20% – если нет

Руководство «Реала» сократит зарплаты всем работникам спортивного общества и футбольной команде.
Мадридцы рассматривают два сценария. В случае, если сезон будет доигран, всем спортсменам предложат пойти на 12-процентное понижение. Если чемпионат Испании закончат досрочно, то, по данным источника, зарплату сократят на 20%.
- Баскетбольный «Реал» уже согласился на это предложение.
- Ответ от футболистов еще не поступал.
Источник: Cadena SER
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