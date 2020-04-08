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    Cadena SER: «Реал» сократит игрокам зарплату на 12%, если сезон доиграют, на 20% – если нет

    Руководство «Реала» сократит зарплаты всем работникам спортивного общества и футбольной команде.

    Мадридцы рассматривают два сценария. В случае, если сезон будет доигран, всем спортсменам предложат пойти на 12-процентное понижение. Если чемпионат Испании закончат досрочно, то, по данным источника, зарплату сократят на 20%.

    • Баскетбольный «Реал» уже согласился на это предложение.
    • Ответ от футболистов еще не поступал.

    Источник: Cadena SER

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    08.04.2020 10:46
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