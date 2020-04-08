Cadena SER: «Реал» сократит игрокам зарплату на 12%, если сезон доиграют, на 20% – если нет

Руководство «Реала» сократит зарплаты всем работникам спортивного общества и футбольной команде.

Мадридцы рассматривают два сценария. В случае, если сезон будет доигран, всем спортсменам предложат пойти на 12-процентное понижение. Если чемпионат Испании закончат досрочно, то, по данным источника, зарплату сократят на 20%.