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    Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что он хотел бы стать Дженнифер Энистон на один день.

    «Артем Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день и, может быть, только Дженнифер Энистон. Причем, что интересно, мотировал тем, что она хороша, потому что встречалась с Брэдом Питтом. То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса — это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати. Артем Дзюба ведь продолжал свою мысль, говорил, что неплохо было бы также побыть «нашей Екатериной».

    А Екатерина II чем была славна? Любовниками. Гришки Распутина, конечно, еще не было, но были Потемкин, Платон Зубов, все братья Орловы. Там какой день ни возьми в жизни Екатерины, все было наполнено событиями. Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если даже это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артема Дзюбу квиром после всего этого», – сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    07.04.2020 14:31
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 8 апреля, 10:08

      Вася, всё, что про Екатерину Великую запомнил - это её фавориты? Н-да, а ещё поколение ЕГЭ ругают...
      Екатерина II Великая - это Крым и Одесса, Николаев и Севастополь, это Суворов, Румянцев, Потемкин, Ушаков, это Очаков, Измаил, Рымник, Фокшаны, это Эрмитаж, это Чесма.
      Хуже детишек, которые про Пушкина только его "донжуанский" список вспоминают.
      PS: кроме Григория Орлова (который, кстати, успешно боролся со вспышкой чумы в Москве) ни один из братьев Орловых (пятеро их) никогда не был фаворитом/любовником Екатерины.

      0
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      Рейтинг: +419

      alll-1 8 апреля, 08:57

      голубой из голубого клуба

      1
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      Рейтинг: +1532

      Бриг 7 апреля, 19:28

      Уткин нашел свою специальную аудиторию. Наконец-то! А то его все прям обижали раньше. Теперь вон сколько достойных друзей нашлось. Но по-человечески жаль. Талантливый был.

      4
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      Рейтинг: +1695

      KPCCSPB > Бриг 7 апреля, 19:32

      Его только свиньи поддерживают, как и он их. А так, он никому неинтересен, свиньи любят говно, и он им его даёт, всё норм.

      1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 18:04

      Шлюба наверно просто хотел сказать если бы я был Энистон то дал бы понюхать Шлюбе)))

      1
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      Рейтинг: +1317

      Genz 7 апреля, 17:42

      Дзюба бабой уже был. Его Сосед видел артемку в женских розовых труселях и в лифе. Языком бабой Дзюба внизу работает уже давно.

      2
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 17:16

      Да уж , тут Дзюбу понесло.
      Как говорится сам напросился.

      2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 16:57

      ...поработаешь в Газмясе... ещё и не такого захочется))

      -3
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      Рейтинг: +957

      РМЗ 7 апреля, 16:45

      Ну если дзюба нормальный мужик , то пусть разобьёт рожу этому писаке

      0
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      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > РМЗ 7 апреля, 17:15

      Нормальный мужик в Зените - это Семак...Всё остальное - ЗЮБО))+

      1
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      Рейтинг: +419

      alll-1 > solodealer 8 апреля, 08:58

      кто тебе сказал ,что он нормальный
      он там пешка

      3
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      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > alll-1 8 апреля, 10:54

      ОДНО ДРУГОМК НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ)))
      Вы,извиняюсь, немного запутались...Потому, что, очевидно, являетесь классическим носителем т.н."рабской психологии"))) Покопайтесь, почитайте, погуглите, подумайте, разберитесь в себе... Один из основных "принципов дествия " (modus operandi)..и даже "принципов существования" (modus vivendi) носителей такой психологии (мировоззрения, если хотите)- 'это "я начальник -ты дурак, ты начальник - я дурак)... При этои, следует понимать, что В ЭТОЙ СИСТЕМЕМ КООРДИНАТ над любым "текущим" начальником...ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ ДРУГОЙ НАЧАЛЬНИК "ПОВЫШЕ"...И так...до бесконечности))) То есть, получается, что ..ВСЕ НОСИТЕЛИ ТАКОЙ ПСИХОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЬИМИ-ТО РАБАМИ! То есть: ты можешькак угодно и сколько угодно унижать или уничтожать тех, кто "ниже", но ...ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО,УСЛОВНО, "ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ ТЕБЯ "ИМЕЕТ ВО ВСЕ ДЫРЫ" УЖЕ ТВОЙ ШЕФ!)))
      И ТОЛЬКО СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ИМЕТБ СВОЁ МНЕНИЕ...НАПРИМЕР: возражать начльству и/или слушатьподчинённых, независимо от своего статуса)))
      Не путать это с "должностными обязанностями", в которых не можетбыть записано "молчать в тряпочку" потому, что ттогда начальник попадает в ловушку...!)))
      Так вот: Семак в Газмясе, С ЧЬЕЙ- ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, пешка... А для кого-то - БОСС! Но он- НЕ РАБ, который АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДДАКИВАЕТ ШЕФУ И СЛАВОСЛОВИТ ЕГО ГЕНИАЛЬНЫЕ "ЕДИНСТВЕННО ВЕРНВЕ" РЕШЕНИЯ. Сеиак ОТКРЫТО ЗАЯВИЛ О СВОЁМ НЕСОГЛАСИИ ПО ВОПРОСУ КОКОРИНА! И все имеют возможность...ОЦЕНИТЬ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ" системы Газмяса))) Семак - свободный человек...Именно поэтому он - НОРМАЛЬНЫЙ))) Вам плюсик))+

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      Рейтинг: +419

      alll-1 > solodealer 16 часов назад

      даже не стал читать твою писанину .
      вспомни не давнюю историю с кокорой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8555

      ufos73 7 апреля, 16:42

      Наверно постеснялся сказать про тело Саши Грей )))))))

      5
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > ufos73 7 апреля, 17:16

      ))+
      да он про Энистон НЕ ИЗ ЗА ЕЁ ТЕЛА! А из за того, с кем потом можно это тело "перетереть"))) С Брэдом, мать его Питом!))+

      3
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      Рейтинг: -154

      Аден 7 апреля, 16:21

      да-а, что с игроками делает пребывание в составе неправильного клупа. Срам и стыд бЗениту.

      5
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > Аден 7 апреля, 16:53

      ))++

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