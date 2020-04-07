Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что он хотел бы стать Дженнифер Энистон на один день.

«Артем Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день и, может быть, только Дженнифер Энистон. Причем, что интересно, мотировал тем, что она хороша, потому что встречалась с Брэдом Питтом. То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса — это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати. Артем Дзюба ведь продолжал свою мысль, говорил, что неплохо было бы также побыть «нашей Екатериной».

А Екатерина II чем была славна? Любовниками. Гришки Распутина, конечно, еще не было, но были Потемкин, Платон Зубов, все братья Орловы. Там какой день ни возьми в жизни Екатерины, все было наполнено событиями. Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если даже это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артема Дзюбу квиром после всего этого», – сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.