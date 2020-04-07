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  • Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола»

Уткин – о словах Дзюбы про Энистон: «Первый каминг-аут в истории российского футбола»

7 апреля 2020, 14:31
17

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что он хотел бы стать Дженнифер Энистон на один день.

«Артем Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день и, может быть, только Дженнифер Энистон. Причем, что интересно, мотировал тем, что она хороша, потому что встречалась с Брэдом Питтом. То есть представляете, побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы это был день без секса — это как-то несправедливо. Брэд Питт здесь очень кстати. Артем Дзюба ведь продолжал свою мысль, говорил, что неплохо было бы также побыть «нашей Екатериной».

А Екатерина II чем была славна? Любовниками. Гришки Распутина, конечно, еще не было, но были Потемкин, Платон Зубов, все братья Орловы. Там какой день ни возьми в жизни Екатерины, все было наполнено событиями. Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола. Если даже это и не каминг-аут, думаю, мы в праве считать Артема Дзюбу квиром после всего этого», – сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (17)
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valkam72
1586259388
Дааааа. Такого позора мир еще не видел. Позор дзюпке и синиту.
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New Life
1586259422
С тем же успехом может сделать каминг аут, побывав боратом или алармом - эти два педика более подходят зюбе чем Брэд Пит.
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моэм
1586260111
Отржечная лажа и утки от уткина уже летят даже не стаями , а исходя из количества , огромными стадами...предлагаю спасти его , чтобы он не захлебнулся в собственной блевотине перестать вообще реагировать а его шнягу...берегите Уткина - он нужен нашему обществу.
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Сильвербой
1586261645
Ха-ха-ха-ха, жесть, замес в самом разгаре!
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serhio80
1586262515
да с братом артемка не общался еще?)
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Brabus71
1586263509
Нет предела человеческой мерзости
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ufos73
1586266962
Наверно постеснялся сказать про тело Саши Грей )))))))
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Hektor 84
1586271894
Шлюба наверно просто хотел сказать если бы я был Энистон то дал бы понюхать Шлюбе)))
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Бриг
1586276896
Уткин нашел свою специальную аудиторию. Наконец-то! А то его все прям обижали раньше. Теперь вон сколько достойных друзей нашлось. Но по-человечески жаль. Талантливый был.
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alll-1
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голубой из голубого клуба
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